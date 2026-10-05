Strzelał w dom sąsiadów, złamał zakaz kontaktowania się z nimi
W czwartek policjanci interweniowali na ul. Boguszowickiej w Żorach. Wezwano ich z powodu 48-latka, który strzelał z broni śrutowej w kierunku elewacji domu sąsiadów.
Mężczyzna miał już wcześniej orzeczony zakaz kontaktowania się z nimi i zbliżania się do nich. Żorska policja podała w komunikacie, że mimo to kontaktował się z kobietą, a także groził jej pozbawieniem życia.
Trzy zarzuty, dozór i kolejny zakaz
Prokurator rejonowy Leszek Urbańczyk powiedział, że mężczyzna usłyszał trzy zarzuty - zniszczenia elewacji i kamery monitoringu, kierowania gróźb karalnych oraz naruszenia zakazu zbliżania do sąsiadów.
48-latek został objęty dozorem policyjnym, ma też kolejny zakaz zbliżania się do sąsiadów na mniej niż 50 metrów oraz kontaktu i naruszania ich dóbr. Stracił też broń śrutową, z której strzelał.