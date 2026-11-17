Katowice Wszczął awanturę, przebił kuzynowi płuco Oprac. Mateusz Czajka |

"Nie stoimy, nie oglądamy, nie nagrywamy" - mówi emerytowany oficer Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: KMP w Zabrzu

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W sobotę po godzinie 22 do mieszkania przy ulicy Hutniczej w Zabrzu zostały wezwane służby.

"Jak ustalili policjanci, 37-latek, będąc pod wpływem alkoholu, wszczął awanturę, podczas której zaatakował swojego 42-letniego kuzyna. Zadał mu cios nożem w plecy, przebijając jedno z jego płuc" - przekazała na swojej stronie Komenda Miejska Policji w Zabrzu.

37-latek trafił do aresztu Źródło zdjęcia: KMP w Zabrzu

37-latka zatrzymano jeszcze tego samego dnia. Śledczy ustalili, że kierował także groźby pozbawienia życia wobec jednego ze swoich sąsiadów.

37-latkowi grozi wysoka kara

Mężczyzna w przeszłości był wielokrotnie karany - były to przestępstwa związane z przemocą oraz przeciwko mieniu. Więzienie opuścił w październiku 2025 roku.

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Mężczyzna usłyszał zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz zarzuty dotyczące kierowania gróźb karalnych. Kodeks karny przewiduje za pierwsze z wymienionych przestępstw od 3 do 20 lat pozbawienia wolności. Za groźby przewidziana jest kara do 3 lat więzienia.

Obecnie 37-latek przebywa w areszcie, o którym na wniosek śledczych zdecydował sąd. Spędzi tam co najmniej trzy miesiące.

Źródło: Google Maps