Wszczął awanturę, przebił kuzynowi płuco
W sobotę po godzinie 22 do mieszkania przy ulicy Hutniczej w Zabrzu zostały wezwane służby.
"Jak ustalili policjanci, 37-latek, będąc pod wpływem alkoholu, wszczął awanturę, podczas której zaatakował swojego 42-letniego kuzyna. Zadał mu cios nożem w plecy, przebijając jedno z jego płuc" - przekazała na swojej stronie Komenda Miejska Policji w Zabrzu.
37-latka zatrzymano jeszcze tego samego dnia. Śledczy ustalili, że kierował także groźby pozbawienia życia wobec jednego ze swoich sąsiadów.
37-latkowi grozi wysoka kara
Mężczyzna w przeszłości był wielokrotnie karany - były to przestępstwa związane z przemocą oraz przeciwko mieniu. Więzienie opuścił w październiku 2025 roku.
Mężczyzna usłyszał zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz zarzuty dotyczące kierowania gróźb karalnych. Kodeks karny przewiduje za pierwsze z wymienionych przestępstw od 3 do 20 lat pozbawienia wolności. Za groźby przewidziana jest kara do 3 lat więzienia.
Obecnie 37-latek przebywa w areszcie, o którym na wniosek śledczych zdecydował sąd. Spędzi tam co najmniej trzy miesiące.