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Katowice

Policyjna amunicja znaleziona w piwnicy domu. Śledztwo i akt oskarżenia

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Amunicja - zdjęcie ilustracyjne
Polacy się zbroją. "Myślą, że jak zrobią pif-paf na strzelnicy to potrafią obsługiwać broń"
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Na prywatnej posesji znaleziono amunicję, która powinna leżeć w magazynie Komendy Miejskiej Policji w Wodzisławiu Śląskim. Sprawę badają prokuratura oraz Biuro Spraw Wewnętrznych Policji.

Jak przekazała tvn24.pl aspirant sztabowa Małgorzata Koniarska z Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim na terenie prywatnej posesji, u osoby nieuprawnionej, znaleziona została amunicja, pochodząca ze stanu magazynowego policji. Dokładnie chodzi o 1321 nabojów - 1241 sztuk parabellum 9 milimetrów i 80 sztuk nabojów do karabinu o kalibrze 7,62 mm.

Do znalezienia amunicji doszło 15 czerwca zeszłego roku. Sprawę jako pierwsza opisała w tym tygodniu katowicka "Gazeta Wyborcza".

Według ustaleń dziennikarzy, naboje miała znaleźć w piwnicy swojego domu kobieta, która o wszystkim powiadomiła służby. Jej mąż, z którym - wedle relacji gazety - była w konflikcie, miał znać się z jednym z funkcjonariuszy z Wodzisławia, a dzień wcześniej przebywać w piwnicy. Według relacji Marcina Pietraszewskiego z "GW", mężczyzna podczas przesłuchania zaprzeczył swojej winie i przekonywał, że to żona usiłowała go "zniszczyć".

Gazeta informuje, że w związku z posiadaniem amunicji mężczyźnie przedstawiono zarzuty. W artykule czytamy, że z policyjnych dokumentów wynika, iż amunicja częściowo miała zostać wykorzystana podczas szkoleń strzeleckich funkcjonariuszy.

Prokuratura Rejonowa w Wodzisławiu potwierdza, że w sprawie samego nielegalnego posiadania policyjnej amunicji, prowadziła czynności.

- Jednemu mężczyźnie postawiono zarzut w związku z posiadaniem amunicji, którą utraciła Komenda Powiatowa Policji w Wodzisławiu Śląskim. 30 czerwca skierowano akt oskarżenia do sądu - poinformowała w rozmowie z tvn24.pl zastępczyni prokuratora rejonowego w Wodzisławiu Śląskim Katarzyna Pacek-Pielka.

Policja nie ustaliła, w jaki sposób amunicja zniknęła z magazynu

Małgorzata Koniarska z policji w Wodzisławiu Śląskim poinformowała tvn24.pl, że komendant wodzisławskiej jednostki jeszcze tego samego dnia, kiedy znaleziono amunicję zlecił przeprowadzenie czynności wyjaśniających. Równolegle Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach podjęła kontrolę "w zakresie gospodarowania amunicją przeznaczoną do celów szkoleniowych oraz nadzoru nad prowadzeniem strzelań policyjnych". Komendant z Wodzisławia "został zobligowany do wdrożenia rozwiązań pokontrolnych, co zostało niezwłocznie zrealizowane".

"Przeprowadzone czynności nie doprowadziły do ustalenia w jaki sposób amunicja znalazła się w posiadaniu osoby nieuprawnionej. W związku z ujawnioną u osoby nieuprawnionej amunicją, do tej pory żaden z funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim nie usłyszał zarzutów, nie był też zawieszony" - poinformowała tvn24.pl aspirant sztabowa Małgorzata Koniarska.

Drugie śledztwo prokuratury

Choć kwestią samego posiadania 1321 sztuk amunicji zajmowała się wodzisławska prokuratura, to wyjaśnieniem wątku w jaki sposób amunicja znalazła się poza jednostką i kto jest za to odpowiedzialny zajęła się już Prokuratura Rejonowa w Zabrzu, przy udziale Biura Spraw Wewnętrznych Policji. W tym przypadku śledztwo trwa dalej. Jak podkreśla rzeczniczka prasowa wodzisławskich policjantów, na obecnym etapie zarówno komendant z Wodzisławia, jak i Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach nie są informowani o jego przebiegu.

"Oczekujemy na ustalenia prokuratury oraz wyniki prowadzonych czynności. Po zakończeniu postępowania i poznaniu jego ustaleń Komendant podejmie dalsze stosowne działania w zakresie swojej właściwości" - przekazała Koniarska z policji w Wodzisławiu Śląskim.

Prokurator Agnieszka Bukowska, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Gliwicach przekazała, że śledztwo w Zabrzu wszczęto między innym w oparciu o przepisy związane z nadużyciem uprawnień lub niedopełnieniem obowiązków przez funkcjonariusza oraz związane z fałszowaniem dokumentacji.

- Śledztwo prowadzone jest w sprawie, dotąd nikomu nie postawiono zarzutów. Z uwagi na dobro śledztwa oraz konieczność zachowania w tajemnicy jego ustaleń aktualnie nie jest możliwe udzielenie szerszych informacji o jego przebiegu - poinformowała w rozmowie z tvn24.pl prokurator Agnieszka Bukowska, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Gliwicach.

Źródło: Google Maps
Źródło: tvn24.pl, Gazeta Wyborcza
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Tagi:
Wodzisław ŚląskiPolicja
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