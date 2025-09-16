Płonie hala produkcyjna w Czeladzi. Ostrzeżenie dla mieszkańców

Około godziny 20 w Czeladzi doszło do pożaru zakładu produkującego pompy ciepła przy ulicy Rzemieślniczej. Jak poinformowała we wtorek po godzinie 21 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie, ogniem objęta jest połowa hali produkcyjnej o powierzchni około tysiąca metrów kwadratowych.
Jak przekazał rzecznik Komendy Powiatowej PSP w Będzinie młodszy aspirant Paweł Wolny, do wieczornego pożaru zadysponowano 28 zastępów państwowej i ochotniczych straży pożarnej, łącznie około 80 ratowników. - Orientacyjne wymiary hali produkcyjnej to 65 metrów na 15 metrów, z czego wydzielona jest część administracyjna, około 8 metrów na 15 metrów, wobec której trwają działania, aby pożar się na nią nie rozprzestrzenił - powiedział Wolny.
Apele o zamykanie okien
Zaznaczył, że nie powstało zagrożenie przeniesienia się ognia na inne budynki w okolicy, w tym mieszkalne. - Natomiast zalecamy przy takich działaniach niezbliżanie się do terenu objętego działaniami - zastrzegł strażak. "Uwaga mieszkańcy Piasków, szczególnie rejonu ulic Wincentego Pola i Elizy Orzeszkowej oraz pobliskich ulic, przy ulicy Rzemieślniczej pali się hala produkcyjna" - napisał wieczorem na swoim facebookowym profilu burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec. "Zamykajcie okna, bo nie wiadomo dokładnie co w palącej się hali płonie. Na miejscu jest wiele jednostek Straży Pożarnej i strażacy usiłują ugasić pożar" - dodał.
Uwaga mieszkańcy Piasków, szczególnie rejonu ulic Wincentego Pola i Elizy Orzeszkowej oraz pobliskich ulic, przy ulicy...Posted by Zbigniew Szaleniec on Tuesday, September 16, 2025
We wtorek wieczorem przed pożarem przestrzegła też czeladzka straż miejska. "Na ul. Rzemieślniczej pali się hala produkcyjna. Na miejscu pracują służby ratunkowe. Zamknij okna i nie zbliżaj się do miejsca zdarzenia. Słuchaj komunikatów służb i nie utrudniaj akcji" - napisała na profilu miasta na Facebooku.
🔥 UWAGA! POŻAR PRZY UL. RZEMIEŚLNICZEJ 🔥 Na ul. Rzemieślniczej pali się hala produkcyjna. Na miejscu pracują służby...Posted by Straż Miejska w Czeladzi on Tuesday, September 16, 2025
Nie ma informacji, by ktokolwiek był poszkodowany. W trakcie pożaru w zakładzie znajdował się tylko jeden pracownik, który zauważył pożar i zawiadomił straż pożarną.
