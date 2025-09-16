Logo strona główna
Katowice

Płonie hala produkcyjna w Czeladzi. Ostrzeżenie dla mieszkańców

Pożar zakładu produkcyjnego w Czeladzi
Pożar hali produkcyjnej w Czeladzi
Źródło: TVN24
We wtorek wieczorem w Czeladzi doszło do pożaru zakładu produkcyjnego. Do walki z płomieniami zadysponowano 28 zastępów państwowej i ochotniczych straży pożarnej. Brak informacji, by w wyniku tego zdarzenia ktoś ucierpiał.

Około godziny 20 w Czeladzi doszło do pożaru zakładu produkującego pompy ciepła przy ulicy Rzemieślniczej. Jak poinformowała we wtorek po godzinie 21 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie, ogniem objęta jest połowa hali produkcyjnej o powierzchni około tysiąca metrów kwadratowych.

Jak przekazał rzecznik Komendy Powiatowej PSP w Będzinie młodszy aspirant Paweł Wolny, do wieczornego pożaru zadysponowano 28 zastępów państwowej i ochotniczych straży pożarnej, łącznie około 80 ratowników. - Orientacyjne wymiary hali produkcyjnej to 65 metrów na 15 metrów, z czego wydzielona jest część administracyjna, około 8 metrów na 15 metrów, wobec której trwają działania, aby pożar się na nią nie rozprzestrzenił - powiedział Wolny.

Apele o zamykanie okien

Zaznaczył, że nie powstało zagrożenie przeniesienia się ognia na inne budynki w okolicy, w tym mieszkalne. - Natomiast zalecamy przy takich działaniach niezbliżanie się do terenu objętego działaniami - zastrzegł strażak. "Uwaga mieszkańcy Piasków, szczególnie rejonu ulic Wincentego Pola i Elizy Orzeszkowej oraz pobliskich ulic, przy ulicy Rzemieślniczej pali się hala produkcyjna" - napisał wieczorem na swoim facebookowym profilu burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec. "Zamykajcie okna, bo nie wiadomo dokładnie co w palącej się hali płonie. Na miejscu jest wiele jednostek Straży Pożarnej i strażacy usiłują ugasić pożar" - dodał.

We wtorek wieczorem przed pożarem przestrzegła też czeladzka straż miejska. "Na ul. Rzemieślniczej pali się hala produkcyjna. Na miejscu pracują służby ratunkowe. Zamknij okna i nie zbliżaj się do miejsca zdarzenia. Słuchaj komunikatów służb i nie utrudniaj akcji" - napisała na profilu miasta na Facebooku.

Nie ma informacji, by ktokolwiek był poszkodowany. W trakcie pożaru w zakładzie znajdował się tylko jeden pracownik, który zauważył pożar i zawiadomił straż pożarną.

Autorka/Autor: asty/kab

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Straż miejska w Czeladzi

