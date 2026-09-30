Katowice Motocyklista uderzył w bariery ochronne, nie żyje 19-letnia pasażerka

Śląska policja po tragicznych wypadkach wydaje Czarny Alert Drogowy (wideo ilustracyjne) Źródło wideo: Śląska Policja Źródło zdj. gł.: Śląska policja

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We wtorek około 17 na drodze wojewódzkiej numer 919 na ulicy Gliwickiej w Rudach doszło do tragicznego wypadku drogowego.

"Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 19-letni mieszkaniec Gliwic, podczas wyprzedzania stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w bariery ochronne. Zginęła poniosła 19-letnia pasażerka motocykla" - podała w komunikacie śląska policja.

Motocyklista uderzył w bariery Źródło zdjęcia: Śląska Policja

Na miejscu pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora. Droga była przez kilka godzin zablokowana.

"Obecnie prowadzone są czynności mające na celu ustalenie dokładnych przyczyn i okoliczności tego zdarzenia" - dodano.

Zginęła 19-letnia pasażerka Źródło zdjęcia: Śląska Policja