Katowice Pies "Wafel" wpadł do studzienki. Strażacy ruszyli na pomoc Rafał Molenda |

Labrador wpadł do czterometrowej studzienki. Uratowali go strażacy Źródło wideo: KM PSP w Rudzie Śląskiej Źródło zdj. gł.: KM PSP Ruda Śląska

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Zgłoszenie wpłynęło do strażaków o godzinie 11. Na posesję z otwartą studzienką przyjechał jeden zastęp ratowników.

- Faktycznie okazało się, że w studzience głębokiej na około cztery metry znajduje się pies rasy labrador. Pies wabił się "Wafel" - mówi Dawid Strączek, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej.

Zanim strażacy zeszli do psa, sprawdzili powietrze wewnątrz studzienki. Detektor nie wykazał niebezpiecznych gazów.

- Prawidłowy był poziom tlenu w powietrzu. "Wafel" siedział na dnie studzienki i zachowywał się tak, jakby czekał na naszą pomoc. Współpracował można powiedzieć. Strażacy użyli sprzętu do ratownictwa wysokościowego i wydostali psa na powierzchnię - relacjonuje Dawid Strączek.

Akcja ratowników trwała pół godziny.

Pies "Wafel" wrócił do właścicielki

Właścicielka labradora przez cały czas czekała na miejscu. Po zakończeniu akcji strażacy przekazali jej psa. Według relacji strażaków pies był przestraszony, ale nie odniósł poważnych obrażeń.

- Miał otarcie nad prawym okiem, ale generalnie bez obrażeń. Można powiedzieć, że wszystko zakończyło się szczęśliwie - dodaje oficer prasowy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej.

Dawid Strączek dodaje, że to nietypowa akcja. Strażacy w Rudzie Śląskiej częściej wzywani są do interwencji w przypadku pojawienia się dzikich zwierząt. Akcje podobne do tej niedzielnej zdarzają się bardzo rzadko.