"Nie mam całego dachu, to trwało 5 minut", "garaż się uniósł"

Silny wiatr uniósł blaszany garaż

Reporterka TVN24 Małgorzata Marczok opowiadała o skutkach nawałnicy, która przeszła między innymi przez wieś Pstrążna. - Możemy państwu pokazać, jak to wygląda, najlepiej widać to na liściach drzew, one są kompletnie zniszczone, podarte, bo grad padał z taką siłą - opisywała reporterka. Właściciel jednej z posesji od rana sprzątał skutki burzy i opowiadał, jak wyglądało zjawisko. - Takiego czegoś się w życiu nie widziało, normalnie ściana deszczu, przez okna pozamykane się woda lała. Wszystko jest poprzewracane, u sąsiada dach pozrywany, dziury porobione, mury poprzewracane - opisywał mężczyzna. Mężczyzna pokazał blaszany garaż, który silny wiatr podniósł do góry i przesunął. - Widzi pani co się stało, garaż się uniósł. Nikt się czegoś takiego nie spodziewał. Nie mamy prądu, zamrażarki trzeba będzie opróżnić i wywieźć z nich to mięso, bo będzie do wyrzucenia - dodawał mężczyzna.