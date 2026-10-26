Katowice Znaleźli portfel z gotówką, szybko wrócił do 81-latka. "Nie krył wdzięczności"

Do zdarzenia doszło w powiecie cieszyńskim (woj. śląskie) Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: Policja Cieszyn

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Do wydziału ruchu drogowego cieszyńskiej policji zgłosiło się małżeństwo, które w rejonie sklepu przy ulicy Cieszyńskiej w Pogwizdowie znalazło portfel. W środku były dokumenty i gotówka - ponad siedem tysięcy złotych.

"Znalazcy nie mieli wątpliwości, co należy zrobić. Jak najszybciej zgłosili się do najbliższej jednostki policji, aby przekazać znalezione rzeczy i pomóc w odnalezieniu ich właściciela" - poinformowano w komunikacie cieszyńskiej policji.

Portfel wrócił do właściciela

Policjanci ustalili, że portfel należy do 81-letniego mężczyzny. Dzięki uczciwości znalazców szybko do niego wrócił.

"Mężczyzna nie krył wdzięczności za taką postawę i szybkie odzyskanie zarówno pieniędzy, jak i dokumentów" - dodano.

Gotówka wróciła do właściciela Źródło zdjęcia: Policja Cieszyn

Znalezione pieniądze nie stają się automatycznie własnością znalazcy. Jeśli nie wiadomo, do kogo należą, należy zgłosić się na policję lub do biura rzeczy znalezionych. przypomina policja