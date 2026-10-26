Znaleźli portfel z gotówką, szybko wrócił do 81-latka. "Nie krył wdzięczności"
Do wydziału ruchu drogowego cieszyńskiej policji zgłosiło się małżeństwo, które w rejonie sklepu przy ulicy Cieszyńskiej w Pogwizdowie znalazło portfel. W środku były dokumenty i gotówka - ponad siedem tysięcy złotych.
"Znalazcy nie mieli wątpliwości, co należy zrobić. Jak najszybciej zgłosili się do najbliższej jednostki policji, aby przekazać znalezione rzeczy i pomóc w odnalezieniu ich właściciela" - poinformowano w komunikacie cieszyńskiej policji.
Portfel wrócił do właściciela
Policjanci ustalili, że portfel należy do 81-letniego mężczyzny. Dzięki uczciwości znalazców szybko do niego wrócił.
"Mężczyzna nie krył wdzięczności za taką postawę i szybkie odzyskanie zarówno pieniędzy, jak i dokumentów" - dodano.
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Znalezione pieniądze nie stają się automatycznie własnością znalazcy. Jeśli nie wiadomo, do kogo należą, należy zgłosić się na policję lub do biura rzeczy znalezionych.
Źródło: tvn24.pl