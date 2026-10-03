Katowice Bryła węgla przygniotła górnika, trafił do szpitala Oprac. Mateusz Czajka |

Lędziny (woj. śląskie) Źródło wideo: Google Maps Źródło zdj. gł.: Zbigniew Meissner/PAP

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Jak przekazała rzeczniczka Polskiej Grupy Górniczej Ewa Grudniok, w kopalni Ziemowit w Lędzinach (województwo śląskie) około godziny 9 doszło do poważnego wypadku. W czasie prac na poziomie 650 metrów 41-letniego górnika do konstrukcji przenośnika ścianowego przygniotła duża bryła węgla.

KWK Ziemowit w Lędzinach Źródło zdjęcia: Zbigniew Meissner/PAP

"Pracownikowi udzielono niezbędnej pomocy i został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Katowicach-Ochojcu z podejrzeniem urazów wewnętrznych" - dodała Ewa Grudniok.

Ranny mężczyzna pracuje na kopalni Ziemowit od 2017 roku. Przez cały czas akcji był przytomny.

Źródło: Google Maps