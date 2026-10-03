Bryła węgla przygniotła górnika, trafił do szpitala
Jak przekazała rzeczniczka Polskiej Grupy Górniczej Ewa Grudniok, w kopalni Ziemowit w Lędzinach (województwo śląskie) około godziny 9 doszło do poważnego wypadku. W czasie prac na poziomie 650 metrów 41-letniego górnika do konstrukcji przenośnika ścianowego przygniotła duża bryła węgla.
"Pracownikowi udzielono niezbędnej pomocy i został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Katowicach-Ochojcu z podejrzeniem urazów wewnętrznych" - dodała Ewa Grudniok.
Ranny mężczyzna pracuje na kopalni Ziemowit od 2017 roku. Przez cały czas akcji był przytomny.
Źródło: tvn24.pl