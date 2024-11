Radni przyjęli rezygnację aresztowanego wicemarszałka

Marszałek obiecuje przejrzystość, radni PiS dopytują

- Nic nie wskazywało na to, że coś podobnego może się wydarzyć. Takie sygnały nie płynęły znikąd. (…) Od początku we wszystkich kwestiach współpracujemy ze służbami, a jedyną wiedzę na temat tego, co się dzieje, czerpiemy z komunikatów prokuratury i prasy. (…) Jeśli coś nowego się wydarzy, będziemy w sposób transparentny i przejrzysty o tym informować – powiedział marszałek woj. śląskiego Wojciech Saługa (PO) podczas poniedziałkowej nadzwyczajnej sesji sejmiku.