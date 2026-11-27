Katowice Niebezpieczna sytuacja w Katowicach. Dwa pociągi na jednym torze Oprac. Mateusz Czajka |

Na tym samym torze pojawił się drugi pociąg Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP

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W piątek rano na Górnym Śląsku doszło do niebezpiecznej sytuacji. Dwa pociągi zatrzymały się blisko siebie na jednym torze przy stacji Katowice Zawodzie.

Skład zatrzymany

- O godzinie 8.30 pociąg regionalny relacji Kraków - Katowice wjechał do stacji Katowice Zawodzie po źle przygotowanej drodze przebiegu na tor, przy którym znajdował się pociąg dalekobieżny relacji Bohumin - Przemyśl Główny. Skład został zatrzymany przez maszynistę w bezpiecznej odległości - przekazała TVN24 Katarzyna Głowacka z zespołu prasowego PKP Polskich Linii Kolejowych.

Głowacka zaznaczyła, że maszynista w porę zatrzymał pociąg i nikomu nic się nie stało. - Powodem zdarzenia był błąd nastawniczego w przygotowaniu drogi przebiegu - podała.

Wstrzmano ruch

Ruch na torach był wstrzymany do godziny 10, w tym czasie pociągi kursowały w skróconych relacjach i zmienionymi trasami. Tymczasowo obowiązywało wzajemne honorowanie biletów u przewoźników.

Rzecznik prasowy Polregio Karol Jakubowski poinformował portal tarnogorski.info, że jeden pociąg należał do tego właśnie przewoźnika. Skład Polregio miał się zatrzymać w odległości 200 metrów od pojazdu PKP Intercity. Zdarzenie ma wyjaśnić komisja.

Źródło: Google Maps