Katowice Karambol na autostradzie. Zderzyło się siedem pojazdów Mateusz Czajka |

Wypadki na polskich drogach. "Nie myślimy i mamy w nosie innych, jesteśmy egoistami za kierownicą" (wideo ilustracyjne) Źródło wideo: Wojciech Sidorowicz/Fakty po Południu TVN24 Źródło zdj. gł.: Google Maps

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Do zdarzenia doszło na 323. kilometrze autostrady w Rudzie Śląskiej w kierunku Krakowa. Na miejsce wypadku początkowo zadysponowano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Zgłoszenie o wypadku dotarło do służb około godziny 7.30.

- Po dojeździe na miejsce zdarzenia okazało się, że wzięło w nim udział siedem pojazdów. Trzy osoby są poszkodowane. Dwie z nich są obecnie opatrywane przez zespoły ratownictwa medycznego. Trzecia osoba uskarżająca się na ból w klatce piersiowej jest pod opieką koordynatora medycznego PSP. Śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego zawrócono. Ruch odbywa się z utrudnieniami. Na miejscu na ten moment są trzy zastępy straży pożarnej - powiedział tvn24.pl oficer prasowy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej mł. asp. mgr Dawid Strączek.

Mł. asp. Mateusz Mrachacz z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach przekazał, że na ten moment wiadomo, że jedna osoba wymagała przewiezienia do szpitala.

Więcej informacji wkrótce.

Źródło: Google Maps