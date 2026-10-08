Karambol na autostradzie. Zderzyło się siedem pojazdów
Do zdarzenia doszło na 323. kilometrze autostrady w Rudzie Śląskiej w kierunku Krakowa. Na miejsce wypadku początkowo zadysponowano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Zgłoszenie o wypadku dotarło do służb około godziny 7.30.
- Po dojeździe na miejsce zdarzenia okazało się, że wzięło w nim udział siedem pojazdów. Trzy osoby są poszkodowane. Dwie z nich są obecnie opatrywane przez zespoły ratownictwa medycznego. Trzecia osoba uskarżająca się na ból w klatce piersiowej jest pod opieką koordynatora medycznego PSP. Śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego zawrócono. Ruch odbywa się z utrudnieniami. Na miejscu na ten moment są trzy zastępy straży pożarnej - powiedział tvn24.pl oficer prasowy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej mł. asp. mgr Dawid Strączek.
Mł. asp. Mateusz Mrachacz z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach przekazał, że na ten moment wiadomo, że jedna osoba wymagała przewiezienia do szpitala.
Więcej informacji wkrótce.