Katowice Wjechał na przejazd, wtedy zgasł mu silnik. Nagranie Oprac. Mateusz Czajka |

Policjanci pomogli 60-latkowi Źródło wideo: KMP w Gliwicach Źródło zdj. gł.: KMP w Gliwicach

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W czwartek policjanci z Gliwic musieli pomóc jednemu z kierowców. Na oczach patrolu, stojącego nieopodal przejazdu w Paczynie, osobowa Skoda zatrzymała się na torach. Jej kierowca włączył światła awaryjne. Mundurowi podjechali do auta.

"Wspólnymi siłami udało się przemieścić pojazd w bezpieczne miejsce, poza obręb przejazdu kolejowego. Jak się okazało, podczas przejazdu przez torowisko zgasł nagle silnik i nie można go było ponownie uruchomić" - przekazała Komenda Miejska Policji w Gliwicach.

Kierujący Skodą 60-latek podziękował funkcjonariuszom za pomoc.

Dwa tysiące złotych mandatu

Tego samego dnia na przejeździe w Knurowie na Rybnickiej gliwiccy policjanci zatrzymali kierującego Fiatem Punto, który wjechał na przejazd, ignorując przy tym czerwony, migający sygnał. Zgodnie z nowymi przepisami otrzymał dwa tysiące złotych mandatu i 15 punktów karnych. Zatrzymano mu również prawo jazdy.

Rozwiń Kierujący Fiatem został ukarany mandatem Źródło: Facebook

Źródło: Google Maps