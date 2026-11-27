Wjechał na przejazd, wtedy zgasł mu silnik. Nagranie
W czwartek policjanci z Gliwic musieli pomóc jednemu z kierowców. Na oczach patrolu, stojącego nieopodal przejazdu w Paczynie, osobowa Skoda zatrzymała się na torach. Jej kierowca włączył światła awaryjne. Mundurowi podjechali do auta.
"Wspólnymi siłami udało się przemieścić pojazd w bezpieczne miejsce, poza obręb przejazdu kolejowego. Jak się okazało, podczas przejazdu przez torowisko zgasł nagle silnik i nie można go było ponownie uruchomić" - przekazała Komenda Miejska Policji w Gliwicach.
Kierujący Skodą 60-latek podziękował funkcjonariuszom za pomoc.
Dwa tysiące złotych mandatu
Tego samego dnia na przejeździe w Knurowie na Rybnickiej gliwiccy policjanci zatrzymali kierującego Fiatem Punto, który wjechał na przejazd, ignorując przy tym czerwony, migający sygnał. Zgodnie z nowymi przepisami otrzymał dwa tysiące złotych mandatu i 15 punktów karnych. Zatrzymano mu również prawo jazdy.