Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Ceny paliw w weekend. Nowe stawki
Ceny paliw w weekend. Nowe stawki
Katowice

30 tysięcy dolarów za podpalenie zakładów w Gliwicach. Jest śledztwo

|
Bezzałogowy system flyeye
Tomasz Siemoniak o zagrożeniach rosyjskimi działaniami dywersyjnymi
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Prokuratura bada próbę zwerbowania osoby, która za 30 tysięcy dolarów miałaby podpalić zakłady Flytronic w Gliwicach. Werbunek miał odbywać się za pośrednictwem Telegrama. Śledztwo prowadzą funkcjonariusze ABW.

Śledztwo zostało wszczęte 21 października. Jak przekazała Agnieszka Bukowska, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gliwicach, chodzi o nakłanianie za pośrednictwem komunikatora Telegram do działania na rzecz obcego wywiadu.

Według prokuratury, poszukiwano osoby, która za 30 tysięcy dolarów miałaby dokonać podpalenia obiektów należących do Flytronic S.A. Oferta miała pojawić się w październiku tego roku na czacie "Biełsatuszczyna".

Firma Flytronic S.A. w Gliwicach zajmuje się projektowaniem i produkcją specjalistycznych bezzałogowych systemów powietrznych. Prowadzi również badania i prace rozwojowe w dziedzinie elektroniki, informatyki oraz mechaniki lotniczej.

Prokuratura Okręgowa w Gliwicach bada sprawę pod kątem nakłaniania do popełnienia przestępstwa polegającego na działaniu na rzecz obcego wywiadu i przeprowadzeniu działań dywersyjnych. Śledztwo powierzono do prowadzenia w całości funkcjonariuszom Delegatury w Katowicach Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Źródło: tvn24.pl
Udostępnij:
Tagi:
Gliwice
Czytaj także:
Lotnisko w Kopenhadze, Dania
Chaos po zaostrzeniu kontroli. Kolejki i spóźnienia na loty
BIZNES
Tajwan szykuje się na nadejście tajfunu Champi
Champi już blisko Tajwanu. Nie żyje jedna osoba
METEO
Pilne
Alert RCB odwołany
Polska
imageTitle
Semirunnij wrócił w wielkim stylu i chce więcej. "Będzie okazja do pobicia rekordu"
EUROSPORT
"Recykling kremlowskiej propagandy". Poseł Konfederacji i stare nagranie
"2000 żołnierzy oddało się do niewoli". Poseł, stare wideo i niesprawdzone informacje
Michał Istel
Granica państwa (zdjęcie ilustracyjne)
Ukryła się w toalecie autobusu, by przekroczyć granicę
Rzeszów
stacja paliw benzya paliwo - Tommy Lee Walker shutterstock_2429815405
Ceny paliw w weekend. Nowe stawki
BIZNES
imageTitle
Dla kogo Złota Piłka? Lewandowski wskazał swoich faworytów
EUROSPORT
Zamieszki we Francji
"Wykorzystali możliwość, zaczęli bardzo szkodzić". Przetacza się "fala frustracji"
Sebastian Zakrzewski
Rodzice zastępczy trzyletniej dziewczynki usłyszeli zarzuty
Trzyletnia Róża nie żyje. Jej rodzice zastępczy stanęli przed sądem, grozi im dożywocie
Trójmiasto
Warszawa, 22.10.2026. Ogólnopolski protest proaborcyjny pod hasłem "Czerwona kartka za aborcję"
"Chciałabym móc czuć się bezpiecznie we własnym państwie". Kobiety znów wyszły na ulice
Polska
Pierwsza audiencja generalna papieża Leona XIV po operacji
Nowy komunikat Watykanu w sprawie zdrowia papieża. Musiał zmienić plany
Świat
imageTitle
Telefon zostaje w kieszeni. "Tryb kibica" na ratunek emocjom na trybunach
EUROSPORT
rosneft tuapse - Vladfotograf shutterstock_2036508284
Rosyjski gigant traci miliardy. "Liczy na szybkie zakończenie"
BIZNES
Atak niebezpiecznym narzędziem w centrum Warszawy
Prokuratura szykuje zarzuty po ataku. 58-latek otrzymał ciosy tasakiem
WARSZAWA
Mężczyzna przyszedł z siekierą do domu byłej partnerki
Z siekierą poszedł do domu byłej. Radiowóz go nie odstraszył
Kielce
imageTitle
Chciał zdjęcie z prezydentem. Ten symbol na czapce musiał zostać zakryty
EUROSPORT
Zatrzymali 43-latka
Atakował na ulicach przypadkowe osoby, jedną zranił nożem. Zatrzymali podejrzanego
Trójmiasto
12.10.2026. Funkcjonariuszka policji w jednej ze szkół w Szczecinie
Co z bramkami w szkołach? Ministra edukacji: udawanie uspokoi być może nasze sumienia
JEDEN NA JEDEN
Rafineria Gdańska
Saudi Aramco rozważa sprzedaż polskich aktywów. Dwa scenariusze
BIZNES
Szymon Hołownia
Hołownia: nigdzie się nie wybieramy
Polska
Budynek w Meksyku przechylony przez huragany i burze
Apartamentowiec przechylił się o ponad 25 stopni. Wybudowano go nielegalnie
METEO
Zaczął ścinać drzewo
Drzewo zasłaniało mu widok. Wyszedł pijany z siekierą przed blok i zaczął rąbać
Białystok
Wjechał autem na torowisko tramwajowe
Wjechał na torowisko, utknął i zablokował tramwaje
WARSZAWA
43-latek podejrzewany o zabójstwo ciężarnej zatrzymany w Szczecinie
Niemcy wydali za nim Europejskim Nakazem Aresztowania. Polak zatrzymany
Szczecin
Jan Szyszko
Wiceminister resortu Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz rezygnuje
Polska
Pete Hegseth
Chciał mieć w gabinecie globus prezydenta Eisenhowera. Źle się to skończyło
Świat
imageTitle
Chcą zatrzymać Pogaczara? Szef Tour de France odpowiada na zarzuty
EUROSPORT
Domański i Tusk
Premier ogłasza sukces. "Otrzymałem potwierdzenie"
BIZNES
Polski myśliwiec F-16 (zdjęcie ilustracyjne)
Alerty RCB odwołane. "Brak zagrożenia"
Polska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica