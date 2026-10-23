Katowice 30 tysięcy dolarów za podpalenie zakładów w Gliwicach. Jest śledztwo Oprac. Svitlana Kucherenko |

Tomasz Siemoniak o zagrożeniach rosyjskimi działaniami dywersyjnymi Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Śledztwo zostało wszczęte 21 października. Jak przekazała Agnieszka Bukowska, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gliwicach, chodzi o nakłanianie za pośrednictwem komunikatora Telegram do działania na rzecz obcego wywiadu.

Według prokuratury, poszukiwano osoby, która za 30 tysięcy dolarów miałaby dokonać podpalenia obiektów należących do Flytronic S.A. Oferta miała pojawić się w październiku tego roku na czacie "Biełsatuszczyna".

Firma Flytronic S.A. w Gliwicach zajmuje się projektowaniem i produkcją specjalistycznych bezzałogowych systemów powietrznych. Prowadzi również badania i prace rozwojowe w dziedzinie elektroniki, informatyki oraz mechaniki lotniczej.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Siemoniak: nie ma innych służb, które chciałyby to zrobić Kropka nad i

Prokuratura Okręgowa w Gliwicach bada sprawę pod kątem nakłaniania do popełnienia przestępstwa polegającego na działaniu na rzecz obcego wywiadu i przeprowadzeniu działań dywersyjnych. Śledztwo powierzono do prowadzenia w całości funkcjonariuszom Delegatury w Katowicach Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.