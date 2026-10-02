Wypadki przy pracy (wideo archiwalne) Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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- 28-letni mężczyzna - mieszkaniec powiatu kłobuckiego - podczas wykonywania pracy został przygnieciony przez prasę hydrauliczną - powiedziała tvn24.pl podkomisarz Barbara Poznańska, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.

Do zdarzenia doszło na terenie jednej z firm w Czarnym Lesie w powiecie częstochowskim. Służby otrzymały zgłoszenie o wypadku dziś przed godziną 5.30.

Z informacji przekazanych przez policję wynika, że mężczyzna miał poważne obrażenia. Choć udało się mu na chwilę przywrócić czynności życiowe, to 28-latek zmarł w karetce. Sprawa badana jest przez funkcjonariuszy z komisariatu w Kłomnicach.

Źródło: Google Maps