"Został przygnieciony przez prasę hydrauliczną"
- 28-letni mężczyzna - mieszkaniec powiatu kłobuckiego - podczas wykonywania pracy został przygnieciony przez prasę hydrauliczną - powiedziała tvn24.pl podkomisarz Barbara Poznańska, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.
Do zdarzenia doszło na terenie jednej z firm w Czarnym Lesie w powiecie częstochowskim. Służby otrzymały zgłoszenie o wypadku dziś przed godziną 5.30.
Z informacji przekazanych przez policję wynika, że mężczyzna miał poważne obrażenia. Choć udało się mu na chwilę przywrócić czynności życiowe, to 28-latek zmarł w karetce. Sprawa badana jest przez funkcjonariuszy z komisariatu w Kłomnicach.
Źródło: tvn24.pl