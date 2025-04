Zaginięcie Karoliny Wróbel. 29-latek zostaje w areszcie

Zaginęła Karolina Wróbel Źródło: Uwaga! TVN

Trwa śledztwo prokuratury w sprawie zaginięcia Karoliny Wróbel z Czechowic-Dziedzic. W styczniu młoda kobieta wyszła z domu bez telefonu, gotówki i dokumentów. Powiedziała, że idzie do sklepu i ślad po niej zaginął. Sąd na wniosek prokuratury zdecydował, że podejrzany w sprawie 29-latek spędzi w areszcie kolejne trzy miesiące.

W poniedziałek Sąd Okręgowy w Katowicach rozpatrzył wniosek prokuratury o przedłużenie aresztu dla Patryka B. 29-latek jest podejrzany w sprawie zaginięcia Karoliny Wróbel z Czechowic-Dziedzic. Poszukiwania kobiety trwają już od trzech miesięcy. Jedna z hipotez zakłada, że została zamordowana.

- Sąd przychylił się do wniosku prokuratury o przedłużenie aresztu o trzy miesiące. W pełni podzielił argumentację prokuratury, która wskazywała na konieczność przeprowadzenia dalszych czynności. Wskazywano również na obawę matactwa i grożącą surową karę - przekazał nam Aleksander Duda, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Katowicach.

Wiadomo, że obrończyni Patryka B. nie zgadza się z taką decyzją sądu, o czym powiedziała w rozmowie z portalem bielskobiała.pl.

- Podnoszona jest kwestia przyznanie się przez podejrzanego do zarzucanego mu czynu. Patryk B. wyjaśniał na późniejszym etapie, dlaczego złożył takie zeznania - powiedziała mecenas Anna Englert.

Poszukiwania nie przyniosły przełomu Źródło: KWP Bielsko-Biała

Poszukiwania nie przyniosły rezultatu

Na początku kwietnia po raz kolejny służby sprawdziły staw Błaskowiec, który znajduje się w pobliżu miejsca zaginięcia młodej kobiety. W dwudniowych czynnościach wzięli udział funkcjonariusze z Komisariatu Wodnego Policji we Wrocławiu oraz Komisariatu Wodnego Policji w Poznaniu oraz policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Głównej Policji oraz Komendy Wojewódzkiej Policji. Zaangażowano również strażaków i druhów z OSP.

Jak przekazała Komenda Wojewódzka Policji w Bielsku-Białej, działania prowadzono zarówno na stawie, jak i w jego pobliżu. "Trwające dwa dni poszukiwania za zaginioną Karoliną Wróbel, niestety nie przyniosły rezultatu w postaci jej odnalezienia. (...) Pomimo braku przełomu w sprawie, zapowiadamy, że działania będą kontynuowane aż do odnalezienia zaginionej" - poinformowała policja w komunikacie.

Poszukiwania zaginionej Karoliny Wróbel Źródło: KWP Bielsko-Biała

Obejrzyj reportaż Uwaga! TVN: Zaginięcie Karoliny Wróbel. "Jej dzieci za nią tęsknią"

Zaginięcie Karoliny Wróbel

Karolina Wróbel zniknęła w piątek, 3 stycznia. Jak wskazywała policja, rodzina zgłosiła jej zaginięcie dwa dni później. W mieszkaniu brata, gdzie kobieta od jakiegoś czasu przebywała, została jej dwójka dzieci w wieku pięciu i ośmiu lat. Kobieta ostatni raz była widziana w pobliżu Urzędu Skarbowego w Czechowicach-Dziedzicach.

"Jest środek zimy i mróz, liczy się czas, Karolina nie posiada przy sobie telefonu komórkowego, z nikim się nie umawiała ani nie kontaktowała, nie ma także przy sobie dokumentów oraz gotówki, aby mogła udać się gdzieś dalej, ostatni raz widziana w okolicach przejazdu kolejowego Nad Białką obok Urzędu Skarbowego, do pobliskiego sklepu już nie dotarła" - tak tuż po zaginięciu Karoliny pisała jej siostra Daria. Zaapelowała do kierowców przejeżdżających w tej okolicy, by sprawdzili nagrania z kamer samochodowych - może któraś zarejestrowała coś istotnego.

Jak ustaliła redakcja programu "Uwaga!" TVN, pierwszy konkretny trop podczas poszukiwań podjęły dopiero ściągnięte z Warszawy psy. Ślad, który wskazały, urwał się jednak niedaleko bloku Karoliny, przy drodze. Mogło to wskazywać, że kobieta wsiadła do jakiegoś samochodu albo wpadła do pobliskiego stawu.

Zaginiona Karolina Wróbel Źródło: Bielsko-Biala policja

Policja i rodzina proszą o pomoc

Od zaginięcia kobiety minęły już trzy miesiące. Policja niezmiennie apeluje do mieszkańców o przekazywanie śledczym wszelkich informacji, które mogą pomóc w ustaleniu okoliczności zaginięcia Karoliny Wróbel. Kobieta jest średniego wzrostu, szczupła. Policja i rodzina podaje jednak różniące się od siebie rysopisy - według służb Karolina jest ciemną blondynką i ma brązowe oczy. Według siostry zaginionej, która opublikowała prośbę o pomoc w mediach społecznościowych, kobieta ma włosy w kolorze brązowym i zielone oczy. Na prawym nadgarstku ma tatuaż w postaci dwóch szlaczków przypominających odwrócone V, a na brzuchu ma bliznę po cesarskim cięciu.

W chwili zaginięcia Karolina miała na sobie czarną kurtkę, czarno-czerwone legginsy, różowy szalik i czarne buty.

"Informacje o miejscu pobytu zaginionej prosimy kierować do Komisariatu Policji w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Adama Mickiewicza 1 tel. 47 857 08 10 lub do Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej tel. 857 12 55" – czytamy w komunikacie policji.