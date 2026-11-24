Fakty Tomasz Sakiewicz korzysta z salonu kosmetycznego, gdy tuż obok ludzie "marzną dla Polski" Katarzyna Kolenda-Zaleska |

Przed Trybunałem Konstytucyjnym trwa protest, a Tomasz Sakiewicz korzysta z salonu kosmetycznego Źródło wideo: Katarzyna Kolenda-Zaleska/Fakty TVN Źródło zdj. gł.: Fakty TVN

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Protest przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego trwa od ponad 10 tygodni, ale tłumów już nie przyciąga.

Dokładnie w tym samym czasie, gdy ludzie tam "marzną dla Polski" - jak powiedziała jedna z uczestniczek - Tomasz Sakiewicz, współorganizator protestu i szef TV Republika, medialnej przybudówki PiS, 200 metrów dalej oddaje się zabiegom pielęgnacyjnym w salonie kosmetycznym.

Najwyraźniej to, co politycy PiS nazwali "zamachem stanu", nie jest na tyle dotkliwe, by przeszkodzić w zrobieniu pedicure.

Przed Trybunałem Konstytucyjnym trwa protest, a Tomasz Sakiewicz korzysta z salonu kosmetycznego Źródło zdjęcia: Fakty TVN

Główne wejście do Trybunału zablokowane przez protestujących, nie policję

Scena TV Republika blokuje główne wejście na teren TK. Uczestnicy protestu mówią nam, że interesanci mogą wejść do Trybunału od strony budynku Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Tak się jednak nie da. To teren chroniony.

Innym razem słyszymy, żeby w sprawie przejścia do TK pytać "burmistrza Borowskiego". To Adam Borowski, szef warszawskiego klubu "Gazety Polskiej", blisko związany z Sakiewiczem. Organizator protestu zawładnął częścią miasta i nie przepuszcza nikogo.

Główne wejście do Trybunału Konstytucyjnego jest zastawione przez scenę TV Republika Źródło zdjęcia: Fakty TVN

W tej sytuacji Anna Korwin-Piotrowska, która poinformowała, że przejęła kierowanie Trybunałem Konstytucyjnym, napisała do komendanta stołecznej policji i prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego z prośbą o spotkanie. Ma na nim zostać omówiona sprawa przywrócenia możliwości wejścia i wjazdu na teren TK od strony alei Szucha, by - respektując prawo do zgromadzeń - zapewnić swobodny dostęp do budynku.

Politycy PiS już uznali ten list za zamach na wolność ze strony osób, które nazywają "uzurpatorami". - Nie wiem, o co chodzi tej pani, ona nie jest sędzią - skomentował poseł PiS Zbigniew Kuźmiuk. - Trzeba pogodzić dwa interesy. Z jednej strony mamy protestujących, którzy mają prawo wyrażać swoje opinie, a z drugiej strony mamy też pracowników Trybunału, mamy sędziów - wskazał poseł KO Patryk Jaskulski.

Władze Warszawy rozważają, czy wyrazić zgodę na przedłużenie protestu

Prawo do zgromadzeń jest święte w demokratycznym państwie prawa. Urząd miasta Warszawy jest bardzo ostrożny i powściągliwy w ocenie tego, co dzieje przy ulicy Szucha.

- Bardzo poważnie i z szacunkiem podchodzimy do prawa do zgromadzeń, w związku z tym bardzo rzadko, a w zasadzie nigdy nie ingerujemy w przebieg zgromadzenia - powiedziała Monika Beuth, rzeczniczka warszawskiego magistratu.

Zgromadzenie się zgłasza i tyle. Rejestracja jest niemal automatyczna. - Żaden przepis nie ogranicza go jakimś limitem czasowym - wskazał Krzysztof Mitoraj, prawnik z Kancelarii Prawnej Budnik, Posnow i Partnerzy.

Pismo z Trybunału Konstytucyjnego dotarło już do urzędu miasta, ale na razie nie ma mowy o żadnym spotkaniu. W urzędzie pojawił się też wniosek o przedłużenie protestu do stycznia. Pierwotnie był zgłoszony do końca listopada.

- Ponownie analizujemy tę całą sytuację. Bierzemy pod uwagę cały szereg czynników. Również długotrwałość takich utrudnień. Bo przecież tam mamy też do czynienia z utrudnieniami w alei Szucha. Mamy skargi mieszkańców - przekazała Monika Beuth.

Urząd może odmówić przedłużenia protestu na przykład z powodów bezpieczeństwa. Decyzja ma zapaść do czwartku. Odmowa nie jest wykluczona.