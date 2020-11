Pytanie w "Milionerach" o kraj, który w styczniu 2019 roku miał dwóch prezydentów

W grudniu 2018 roku ten kraj miał jednego prezydenta, a w styczniu 2019 już dwóch. Mowa o Egipcie, Pakistanie, Wenezueli czy o Ukrainie? Na to pytanie za pięć tysięcy złotych odpowiadał pan Adam Biniszewski z Grodziska Mazowieckiego.

Który kraj w grudniu 2018 r. miał jednego prezydenta, a w styczniu 2019 już dwóch?

A: Egipt B: Pakistan C: Wenezuela D: Ukraina

Uczestnik miał swój typ. Według niego - choć przyznał, że nie jest pewien - poprawną odpowiedzią jest D: "Ukraina". Pan Adam w celu upewnienia się, poprosił o pomoc publiczność. 53 proc. wskazało, że to Wenezuela posiadała w 2019 roku dwóch prezydentów. Na Ukrainę zagłosowało 31 proc., na Pakistan 11 proc., a na Egipt jedynie pięć procent.

Powyższa podpowiedź nie rozwiała wątpliwości pana Adama. Teraz wahał się pomiędzy dwoma odpowiedziami - C: "Wenezuela" oraz D: "Ukraina". W związku z tym postanowił zużyć drugie koło ratunkowe - telefon do przyjaciela.

Niestety kolega pana Adama nie znał poprawnej odpowiedzi. Wskazał jednak, że jakby strzelał, to zaznaczyłby odpowiedź C: "Wenezuela". Mimo drugiego wskazania na Wenezuelę uczestnik postanowił skorzystać także z ostatniego koła ratunkowego - pół na pół.

System wyeliminował dwie błędne odpowiedzi. Teraz w grze pozostały jedynie dwa warianty - A: "Egipt" oraz C: "Wenezuela". To koło pomogło panu Adamowi podjąć decyzję o zaznaczeniu odpowiedzi C.