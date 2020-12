Pytanie w "Milionerach" za 20 tysięcy złotych o herb Puszczykowa

Kolejne trudności przytrafiły się pani Magdalenie przy pytaniu za pięć tysięcy złotych - o to, w co niektórzy zamieniają części prochów zmarłego. Możliwe były cztery odpowiedzi - A: "turmalin", B: "diament", C: "turkus" oraz D: "malachit". Pani Magdalena przy tym pytaniu skorzystała z dwóch kół ratunkowych. Początkowo poprosiła o pół na pół, wtedy liczba wariantów zmniejszyła się do dwóch - odpowiedzi B: "diament" oraz C: "turkus". Nie chcąc ryzykować, uczestniczka poprosiła o telefon do przyjaciela. Osoba po drugiej stronie słuchawki podpowiedziała, że prawdopodobnie chodzi o diamenty. Pani Magdalena posłuchała tej rady i poprosiła o zaznaczenie tej odpowiedzi. Była to dobra decyzja.