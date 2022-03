Kielnia i bobrowy ogon w pytaniu z "Milionerów" za tysiąc złotych

czytaj dalej

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że "nie do końca rozumie" propozycję utworzenia misji pokojowej NATO na Ukrainie, którą sformułował w Kijowie Jarosław Kaczyński. Były prezydent Bronisław Komorowski mówił w "Kropce nad i" w TVN24, że jest przekonany, iż prezes PiS "kierował się w znacznej mierze dobrymi intencjami czy chęcią pomocy Ukrainie, tyle że zrobił to w sposób niezręczny". Jego zdaniem to się wzięło z "z chęci prężenia cudzych muskułów". - Jak się swoich nie ma, to każdy próbuje prężyć muskuły cudze. W tym wypadku natowskie - dodał.