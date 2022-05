Elon Musk miał molestować stewardesę. Firma SpaceX zapłaciła jej ćwierć miliona za milczenie

Stewardesa pracująca na pokładzie prywatnego samolotu Elona Muska miała być przez niego molestowana. Miliarder rzekomo obnażył się przed nią i zaproponował, że kupi jej konia w zamian za masaż erotyczny. Firma SpaceX zapłaciła za milczenie w tej sprawie. O zdarzeniu głośno mówi natomiast przyjaciółka kobiety.

Podwładna Elona Muska zwierzyła się znajomej, która poinformowała o wszystkim magazyn "Insider". Według złożonego przez nią oświadczenia, popartego dokumentacją (m.in. korespondencją mailową), do incydentu doszło pod koniec 2016 r. podczas lotu do Londynu. Zatrudniona przez firmę SpaceX stewardesa została wezwana przez Muska do jego prywatnej kabiny, aby zrobić mu masaż. Miliarder miał być nagi, przykryty jedynie prześcieradłem od pasa w dół. Podczas masażu odsłonił genitalia, po czym bez pytania dotknął uda kobiety i zaoferował, że kupi jej konia, jeśli ta "zrobi coś więcej" - jak można przeczytać w deklaracji przytoczonej przez "Insidera". Stewardesa odmówiła i kontynuowała klasyczny masaż, bez podejmowania czynności seksualnych.

Do zrobienia kursu masażu namówili ją przełożeni

Kurs masażu odbyła po godzinach i za własne pieniądze już po rozpoczęciu pracy dla SpaceX. Namówili ją do tego przełożeni, sugerując, że jeśli nauczy się robić profesjonalny masaż, będzie latać z szefem częściej. "Pomyślałam, że to trochę dziwne, bo została zatrudniona jako stewardesa. Jeśli Elon lubi masaże, powinien jej zapłacić za kurs. Ale była po prostu tak szczęśliwa, że ma tę pracę i może podróżować" - napisała w swoim oświadczeniu przyjaciółka kobiety.

Według relacji stewardesa jednak nie tylko nie latała więcej, ale po odrzuceniu propozycji Muska wręcz angażowano ją rzadziej. Czuła się "odsunięta [od obowiązków] i ukarana za odmowę prostytuowania się", co miało stać się dla niej źródłem ogromnego stresu i niepokoju. W 2018 r. kobieta była już pewna, że jej szanse na zrobienie kariery w SpaceX istotnie zmalały w wyniku zdarzenia, więc wystosowała skargę do działu HR firmy. Zrobiła to z pomocą prawnika, który polecił jej przyjaciółce sporządzić oświadczenie na temat całego zajścia. To m.in. właśnie na ten dokument powołuje się teraz "Insider".

Ćwierć miliona za milczenie

Sprawa nigdy nie trafiła do sądu, bo po spotkaniu z mediatorem, na którym Elon Musk obecny był osobiście, strony zawarły porozumienie. Na jego mocy stewardesa miała otrzymać 250 tys. dolarów za obietnicę, że nie pozwie swojego pracodawcy. Podpisana wówczas ugoda zawierała rygorystyczne klauzule poufności zabraniające zdradzać kobiecie jakiekolwiek szczegóły na temat Muska i jego firm, w tym na temat samego porozumienia.

Zarzuty "motywowane politycznie"

Przedstawiciele firmy odmówili "Insiderowi" komentarza. Musk drogą mailową poprosił natomiast o więcej czasu na odpowiedź i zasugerował, że pewne fakty w dostępnej magazynowi wersji wydarzeń zostały przemilczane. Napisał też, że zarzuty względem niego są "motywowane politycznie" oraz że gdyby miał skłonności do molestowania seksualnego, "mało prawdopodobne, żeby wyszło to na jaw po raz pierwszy w [jego] 30-letniej karierze dopiero teraz". To rzeczywiście pierwsze oskarżenie tego typu skierowane pod adresem miliardera. Molestowanie w miejscu pracy zgłosiły już jednak wcześniej cztery kobiety zatrudnione w SpaceX, a co najmniej sześć pozwało w tej sprawie należącą do Muska Teslę. Niektóre z nich wspominały o reperkusjach wynikających z protestów oraz o wiążącej je klauzuli poufności.

W Kalifornii, gdzie ma siedzibę SpaceX, nie wolno już takich klauzul zawierać w ugodach dotyczących molestowania lub dyskryminacji, chyba że zażąda tego strona poszkodowana. Przepis taki zaczął jednak obowiązywać dopiero kilka miesięcy po dojściu do porozumienia między firmą Muska a stewardesą. Zdaniem prawników kobiety działanie jej znajomej może zaszkodzić ich klientce.

Osoba, która zgłosiła się do "Insidera", zrobiła to wbrew ich zaleceniom (a także bez pytania o zgodę samej zainteresowanej), bo jako ktoś, kto sam w przeszłości doświadczył molestowania, czuła się w obowiązku nagłośnić sprawę. - Kiedy decydujesz się milczeć, stajesz się częścią tego systemu - mówiła w wywiadzie dla portalu. - Stajesz się trybikiem w maszynie, która pozwala ludziom takim jak Elon Musk nadal robić okropne rzeczy - dodała. Kobieta liczy na to, że jeśli ktokolwiek jeszcze został przez miliardera niewłaściwie potraktowany, teraz chętniej opowie o tym publicznie. Liczy też na poparcie ze strony przyjaciółki. - Mam nadzieję, że jej zdaniem opowiedziałam to, o czym ona nie chciała mówić, bo nie czuła się dość bezpiecznie - powiedziała "Insiderowi", sama prosząc o anonimowość ze względów bezpieczeństwa. Stewardesa, której personalia znane są magazynowi, odmówiła mu komentarza.

Źródło: Insider