Białystok Wyprzedzał, jak chciał, zahaczył o inne auto. Nagrali go policjanci Oprac. Tomasz Mikulicz |

Suwałki. Policjanci nagrali niebezpieczne manewry kierowcy Volkswagena Źródło wideo: KMP Suwałki Źródło zdj. gł.: KMP Suwałki

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Policjanci poruszający się nieoznakowanym radiowozem zwrócili uwagę na kierowcę Volkswagena, który jechał ulicą Pileckiego w Suwałkach.

Nie dość, że przekroczył dozwoloną prędkość, to wykonywał niebezpieczne manewry.

Wyprzedzał z lewej i z prawej strony Źródło zdjęcia: KMP Suwałki

Wysoki mandat i punkty karne

Na filmie opublikowanym przez policję widać, że zmieniał pasy, wyprzedzał z lewej i z prawej strony. A w pewnym momencie zahaczył o jedno z aut.

"Za przekroczenie dozwolonej prędkości o 24 km/h, kierujący został ukarany mandatem w wysokości 300 zł i 5 punktami. Za spowodowanie kolizji nałożono na niego mandat w wysokości 3000 złotych i 10 punktów" - czytamy w komunikacie na stronie Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach.