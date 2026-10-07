Wyprzedzał, jak chciał, zahaczył o inne auto. Nagrali go policjanci
Policjanci poruszający się nieoznakowanym radiowozem zwrócili uwagę na kierowcę Volkswagena, który jechał ulicą Pileckiego w Suwałkach.
Nie dość, że przekroczył dozwoloną prędkość, to wykonywał niebezpieczne manewry.
Wysoki mandat i punkty karne
Na filmie opublikowanym przez policję widać, że zmieniał pasy, wyprzedzał z lewej i z prawej strony. A w pewnym momencie zahaczył o jedno z aut.
"Za przekroczenie dozwolonej prędkości o 24 km/h, kierujący został ukarany mandatem w wysokości 300 zł i 5 punktami. Za spowodowanie kolizji nałożono na niego mandat w wysokości 3000 złotych i 10 punktów" - czytamy w komunikacie na stronie Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach.
Źródło: tvn24.pl