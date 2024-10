Zaparkowała obok wojskowej ciężarówki

Twierdzi, że nie chcieli z nią rozmawiać

Mówi, że próbowali odjechać, jednak wolontariusze ich powstrzymali

Rzecznik ZZ Podlasie: twierdzą, że to na pewno nie byli oni

Żaden z pojemników z gazem nie był rozpieczętowany

Udało się pobrać próbki z auta

- Funkcjonariusze ŻW przyjechali jeszcze raz. Okazało się, że w niedzielę nie mogli pobrać próbek substancji, bo na miejsce został wysłany patrol interwencyjny, a pobieraniem próbek zajmują się technicy kryminalistyki, którzy wykonują swoją pracę dopiero po tym jak zostanie złożone zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Nie mam do żandarmerii żadnych zastrzeżeń. Dokładnie obejrzeli auto i pobrali próbki. Okazało się, że chociaż byłam na myjni, to substancja zalegała jeszcze na wlotach powietrza przy szybie - mówi wolontariuszka.

Operacja "Śluza" - kryzys wywołany przez Łukaszenkę

Akcję ściągania migrantów na Białoruś z Bliskiego Wschodu czy Afryki, by wywołać kryzys migracyjny, opisał na swoim blogu już wcześniej dziennikarz białoruskiego opozycyjnego kanału Nexta Tadeusz Giczan. Wyjaśniał, że białoruskie służby prowadzą w ten sposób wymyśloną przed 10 laty operację "Śluza". Pod pozorem wycieczek do Mińska obiecując przerzucenie do Europy Zachodniej, reżim Łukaszenki sprowadził tysiące migrantów na Białoruś. Następnie przewozi ich na granice państw UE, gdzie służby białoruskie zmuszają ich, by je nielegalnie przekraczali. Ta operacja wciąż trwa.