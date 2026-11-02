Białystok Najechała na mężczyznę leżącego na drodze. 42-latek nie żyje Oprac. Tomasz Mikulicz |

Pokaniewo. Na jezdni leżał mężczyzna. Najechała na niego kierująca autem osobowym Źródło wideo: OSP Milejczyce Źródło zdj. gł.: OSP Milejczyce

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- W niedzielę około godziny 18 w Pokaniewie w powiecie siemiatyckim na nieoświetlonym odcinku drogi 54-letnia kierująca Fordem najechała na mężczyznę, który leżał na jezdni - informuje aspirant Agnieszka Skwierczyńska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

Do wypadku doszło na nieoświetlonym odcinku drogi Źródło zdjęcia: OSP Milejczyce

Ustalają świadków, ciało trafiło do sekcji

Mężczyzna zmarł. - Nie wiadomo, w jaki sposób znalazł się na jezdni. Badamy możliwe przyczyny oraz ustalamy świadków. Kierująca Fordem była trzeźwa – zaznacza policjantka.

Na drodze leżał mężczyzna Źródło zdjęcia: OSP Milejczyce

Śledczy zlecili sekcję. Na razie nie wiadomo czy śmierć mężczyzny nastąpiła w wyniku najechania przez samochód, czy też zmarł wcześniej.