Najechała na mężczyznę leżącego na drodze. 42-latek nie żyje
- W niedzielę około godziny 18 w Pokaniewie w powiecie siemiatyckim na nieoświetlonym odcinku drogi 54-letnia kierująca Fordem najechała na mężczyznę, który leżał na jezdni - informuje aspirant Agnieszka Skwierczyńska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.
Ustalają świadków, ciało trafiło do sekcji
Mężczyzna zmarł. - Nie wiadomo, w jaki sposób znalazł się na jezdni. Badamy możliwe przyczyny oraz ustalamy świadków. Kierująca Fordem była trzeźwa – zaznacza policjantka.
Śledczy zlecili sekcję. Na razie nie wiadomo czy śmierć mężczyzny nastąpiła w wyniku najechania przez samochód, czy też zmarł wcześniej.
Źródło: tvn24.pl