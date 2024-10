Jechała pijana i potrąciła śmiertelnie 62-latkę. Usłyszała wyrok

Miała w organizmie 2,53 promila alkoholu

Przed sądem pierwszej instancji oskarżona przyznała się do winy i przepraszała za to, co się stało. W śledztwie mówiła, że nie nadużywa alkoholu i w ogóle nie pamięta, czy tego dnia prowadziła samochód.

Potrąconą pieszą dopiero po kilku minutach zauważono w zaroślach

Jak mówił przed sądem pierwszej instancji, zawrócił ulicy, zatrzymał w bezpiecznej odległości i podbiegł samochodu. W tym czasie jego żona dzwoniła pod numer alarmowy. Dodał, że zanim doszło do wypadku, auto jechało "od krawężnika do krawężnika". Potrąconą pieszą dopiero po kilku minutach zauważył w zaroślach poza chodnikiem ktoś z przechodniów. Na miejscu pogotowie podjęło próbę jej reanimacji, ale bez rezultatu.

Dostała dodatkowe 10 tys. zł nawiązki

Co do kary więzienia, to wyrok był zgodny z wnioskiem prokuratury. Złożyła ona jednak apelację, domagając się orzeczenia dodatkowej, obowiązkowej nawiązki na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Chodziło o to, że sąd okręgowy zasądził ją jedynie za jazdę po pijanemu, ale nie za spowodowanie śmiertelnego wypadku w tym stanie. To dwa odrębne przestępstwa.