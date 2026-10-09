Białystok Znaleźli go po śladach krwi. W furii rozbił bankomat Damian Nowicki |

Pięcioosobowa grupa wyłudzała pieniądze metodą "na pracownika banku" (wideo archiwalne) Źródło wideo: KMP Koszalin Źródło zdj. gł.: Policja Podlaska

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W czwartek 8 października policjanci białostockiego oddziału prewencji otrzymali zgłoszenie dotyczące uszkodzenia bankomatu na jednym z tamtejszych osiedli. Z relacji zgłaszającego wynikało, że na nagraniu z monitoringu zauważył mężczyznę, który uderzył urządzenie, po czym oddalił się w kierunku pobliskich bloków.

Na miejscu funkcjonariusze znaleźli przy bankomacie plamy krwi. Podążając po śladach zostawionych na chodniku, dotarli do jednego z okolicznych mieszkań, w którym zastali mężczyznę z ranną dłonią.

- 32-letni mężczyzna przyznał, że wypił piwo, a następnie udał się do bankomatu po pieniądze dla brata. Nieudana próba wypłaty gotówki tak go zdenerwowała, że uderzył pięścią w ekran i odszedł - mówi młodszy inspektor Tomasz Krupa, oficer prasowy Policji Podlaskiej.

Ze względu na obrażenia dłoni 32-latek trafił na szpitalny oddział ratunkowy, gdzie udzielono mu pomocy medycznej. Aktualnie policjanci ustalają wartość zniszczonego mienia oraz zakres odpowiedzialności, do której będzie pociągnięty mężczyzna.