Zadał jeden cios, 20-latek zmarł. Jest wyrok

Prokurator Karol Radziwonowicz: ze wstępnych ustaleń wynika, że jeden mężczyzna zadał drugiemu cios, na skutek którego ten osunął się

Sąd Rejonowy w Białymstoku skazał na 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu młodego mężczyznę oskarżonego o nieumyślne spowodowanie śmierci rówieśnika. Oskarżony podczas sprzeczki na boisku szkolnym w Łapach (Podlaskie) zadał ofierze jeden cios w twarz. 20-latek zmarł w szpitalu.

Oprócz kary więzienia w zawieszeniu sąd orzekł też łącznie 50 tys. zł zadośćuczynienia na rzecz rodziców zmarłego, którzy byli w tej sprawie oskarżycielami posiłkowymi. Wyrok nie jest prawomocny.

Przyznał się do zdania ciosu "w obronie kolegi"

Do zdarzenia doszło pod koniec lipca 2023 r., oskarżony miał wówczas 17 lat. Prokuratura początkowo postawiła nastolatkowi zarzut spowodowania obrażeń. Gdy 20-latek zmarł, po zasięgnięciu opinii z zakresu medycyny sądowej (chodziło m.in. o ustalenie, czy chłopak nie miał chorób, które mogły doprowadzić do zgonu) ostatecznie zarzuciła oskarżonemu nieumyślne spowodowanie śmierci.

Oskarżony przyznał się, że zadał tylko jeden cios w twarz, a stało się to w obronie kolegi.

Więzienie w zawieszeniu i zadośćuczynienie

Prokuratura przyjęła w akcie oskarżenia, że był to co najmniej jeden cios w lewą część twarzy (sąd w wyroku opisał, że był to tylko jeden cios), a po ciosie 20-latek upadł na trawę. Wszystko wskazuje na to, że uraz głowy, krwawienie i obrzęk mózgu skutkujący śmiercią powstały nie od upadku na podłoże, ale od uderzenia w twarz.

W czwartek sąd zakończył przesłuchania świadków. Strony wygłosiły mowy końcowe i zapadł wyrok.

Prokuratura chciała roku więzienia bez zawieszenia. Wniosek taki poparła też pełnomocniczka oskarżycieli posiłkowych, która chciała też po 50 tys. zł zadośćuczynienia. Sąd orzekł nieprawomocnie 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu na trzy lata, zasądził też obojgu rodzicom zmarłego po 25 tys. zł zadośćuczynienia.