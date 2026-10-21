Białystok Spłonął budynek, straty wynoszą około 800 tysięcy. Policjanci zatrzymali czworo nastolatków Oprac. Tomasz Mikulicz |

Białystok. Przy ulicy Poleskiej stanął w ogniu pustostan Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: KM PSP Białystok

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Drewniany pustostan przy ul. Poleskiej w Białymstoku stanął w ogniu we wtorek, 13 października. Strażacy dostali zgłoszenie po godzinie 15.30. Zadymione były też sąsiednie ulice.

Z ogniem walczyło sześć zastępów strażaków. Budynek spłonął. Straty oszacowano na około 800 tysięcy złotych.

Budynek stanął w płomieniach po godzinie 15.30 Źródło zdjęcia: TVN24

"Trzech chłopców weszło do budynku, koleżanka czekała na zewnątrz"

Policja ustaliła, że tuż przed wybuchem pożaru, z pustostanu wybiegła grupka nastolatków.

"Z ustaleń policjantów wynikało, że nastolatków było czworo. Do środka weszło trzech chłopaków, a ich koleżanka została przed budynkiem. Cała czwórka uciekła, a budynek zaczął się palić" - czytamy w komunikacie na stronie Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku.

Akcja gaśnicza trwała do 19.30 Źródło zdjęcia: KM PSP Białystok

Zatrzymali ich w szkole i w mieszkaniu

Funkcjonariusze ustalili, że chodzi o chłopaka i dziewczynę w wieku 14 lat oraz dwóch 12-latków. Troje z nich zatrzymali w szkole, jeden został zatrzymany w mieszkaniu.

Policja zarzuca im sprowadzenie zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób lub mieniu wielkich rozmiarów. Teraz zajmie się nimi sąd rodzinny.