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Białystok

14-latek na hulajnodze uciekał przed radiowozem. Policja ruszyła w pościg

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Poruszał się jezdnią w centrum Białegostoku
Białystok. Policja ruszyła w pościg za 14-latkiem na hulajnodze
Źródło wideo: KMP Białystok 
Źródło zdj. gł.: KMP Białystok
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Policjanci patrolujący centrum Białegostoku zwrócili uwagę na hulajnogę, którą jechały dwie osoby bez kasków. Jednoślad przekroczył dozwoloną prędkość, a gdy policja dała kierowcy sygnał do zatrzymania się, ten wysadził pasażera i zaczął uciekać. Pościg zakończył się w rowie. Okazało się, że hulajnogą kierował 14-latek, a pasażerem był jego o rok młodszy kolega.

Policjanci zauważyli w centrum miasta dwie osoby bez kasków, które jechały na jednej hulajnodze elektrycznej. Do tego poruszały się jezdnią, przekraczając dozwoloną prędkość aż o 32 km/h.

"Gdy funkcjonariusze dali sygnał do zatrzymania, kierowca wysadził kolegę i ruszył do ucieczki. Mundurowi rozdzielili się, jeden z nich zatrzymał pasażera, a drugi ruszył za uciekającym jednośladem" – czytamy w komunikacie na stronie Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku.

Poruszał się jezdnią w centrum Białegostoku
Poruszał się jezdnią w centrum Białegostoku
Źródło zdjęcia: KMP Białystok

Policja: uciekając popełniał wykroczenia

W trakcie pościgu kierujący popełniał kolejne wykroczenia, m.in. jechał po przejściu dla pieszych. "Ucieczka nie trwała jednak długo. Nadmierna prędkość sprawiła, że pojazd wjechał do rowu" – informuje policja.

Ucieczkę zakończył w rowie
Ucieczkę zakończył w rowie
Źródło zdjęcia: KMP Białystok

Wysoki mandat dla opiekuna

Podczas kontroli wyszło na jaw, że kierowcą był 14-letni chłopiec, a pasażerem jego o rok młodszy kolega.

14-latek nie miał nawet karty rowerowej. Jego opiekun został ukarany mandatem karnym w wysokości 3 tys. zł za udostępnienie pojazdu osobie bez uprawnień. Obaj opiekunowie chłopców otrzymali też dodatkowo mandaty w wysokości 100 złotych za brak kasków.

Dalszym losem 14-latka zajmie się teraz sąd rodzinny. Odpowie on m.in. za jazdę bez uprawnień, znaczne przekroczenie dopuszczalnej prędkości, jazdę po przejściu dla pieszych oraz przewożenie pasażera.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
PolicjaPodlaskie
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