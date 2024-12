Do awarii doszło w niedzielę około godziny 22. Jak poinformował urząd miasta, doszło do awarii magistrali wodnej 600 mm przy ulicy Zaporoskiej 2. "W całym mieście występuje brak wody lub obniżone ciśnienie. Brygada MPWiK na miejscu, trwa przełączanie zasilania i naprawa uszkodzenia. Robimy wszystko, żeby woda i prawidłowe ciśnienie jak najszybciej wróciło do waszych domów. Może nawet uda się do godziny i woda będzie przywrócona. Zawory odcięte na uszkodzonym odcinku. Naprawa uszkodzenia i wykopki od rana" - brzmiał nocny komunikat miasta na Facebooku.

Awaria wodociągowa we Wrocławiu

Woda wróciła, prace będą trwały cały dzień

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu poinformowało rano, że woda wróciła do mieszkań. "W wyniku awarii część mieszkańców Wrocławia nie miała wody, część miała, ale o niskim ciśnieniu. Trzeba było przejść na manualne sterowanie, przekierować wodę, a przede wszystkim wyrównać ciśnienie. Woda wróciła do mieszkań po 2-3 godzinach. Mieszkańcy mają wodę, ciśnienie zostało wyrównane. Teraz na miejscu awarii pracują brygady MPWiK i przystępują do naprawy, czyli wymiany uszkodzonej części. Muszą rozkopać ten obszar i sprawdzić, co dokładnie się wydarzyło. Prace będą trwać cały dzień, co nie powinno wpłynąć na dostępność wody w kranach.