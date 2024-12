Rusza budowa osiedla dla powodzian finansowana przez przedsiębiorców

W Stroniu Śląskim (woj. dolnośląskie) rozpoczęła się budowa osiedla 28 domów dla rodzin, których mieszkania zostały zniszczone podczas wrześniowej powodzi. Powstające na gminnych gruntach osiedle jest finansowane ze zbiórki prowadzonej w ramach akcji "Przedsiębiorcy dla Powodzian".

Pierwszy z domów ma powstać do 17 grudnia, a wszystkie - 28 - do końca stycznia. Prace wykończeniowe potrwają do czerwca 2025 r. Każdy z budynków o powierzchni 70 metrów kwadratowych zostanie wyposażony w pełni funkcjonalną kuchnię oraz łazienkę.

Współpraca z samorządem

Budowa osiedla prowadzona jest we współpracy z lokalnym samorządem. Do gminy Stronie Śląskie należy grunt, na którym są budowane domy. Samorząd odpowiada też za doprowadzenie infrastruktury niezbędnej do tej inwestycji. Wybór rodzin, które zamieszkają w nowych domach, również leży po stronie gminy, ale – jak poinformowano we wtorek podczas konferencji prasowej – darczyńcy mają prawo zweryfikować listę tych rodzin. Muszą to być rodziny, które w powodzi straciły swoje mieszkania.

Dariusz Chromiec, burmistrz Stronia Śląskiego: "Ta akcja jest wyjątkowa, dziękuję wszystkim przedsiębiorcom" TVN24

300 przedsiębiorców "zrzuciło się" na 28 domów

Budowa domów realizowana jest z pieniędzy, które ofiarowało 300 przedsiębiorców. Budynki zostaną podarowane gminie, a ich mieszkańcy będą mogli je wykupić po pięciu latach za cenę gruntu. Przez pierwsze pięć lat wszystkie naprawy w domach będą wykonywane w ramach gwarancji, a czynsz ma pokrywać jedynie utrzymanie domów w należytym stanie.

Stronie Śląskie powoli podnosi się po powodzi TVN24

Burmistrz Stronia Śląskiego Dariusz Chromiec podkreślił, że dzięki zaangażowaniu przedsiębiorców udało się w stosunkowo krótkim czasie rozpocząć budowę domów dla osób, które zostały poszkodowane w powodzi. "Do tej pory wiele osób nie może powrócić do swoich mieszkań, ponieważ zostały one uszkodzone, albo całkowicie zniszczone przez powódź" - powiedział we wtorek Chromiec.

Pod koniec listopada burmistrz informował, że w Stroniu Śląskim po powodzi do swoich domów nadal nie może powrócić około 100 osób.

"Przedsiębiorcy dla powodziań"

Akcja "Przedsiębiorcy dla Powodzian" to inicjatywa polskich przedsiębiorców. W ramach tego przedsięwzięcia udało się do tej pory przekazać na pomoc dla powodzian ponad 123 mln zł, z czego 23 mln zł w gotówce, a pozostałą kwotę - w produktach i usługach. Inicjatywę wspierają między innymi: BNI, Corporate Connections, Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP i Polska Rada Biznesu.

Autorka/Autor:ms /jas

Źródło: PAP, TVN24