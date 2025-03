Zarzut zabójstwa po ataku nożem, będzie wniosek o areszt

Krzysztof P. zostanie przesłuchany, do sądu zostanie skierowany wniosek o tymczasowy areszt Źródło: TVN24

Nożownik zaatakował w Legnicy na Dolnym Śląsku dwóch mężczyzn. Jeden zmarł w szpitalu. 41-letni Krzysztof P. został zatrzymany. Prokurator już wcześniej zdecydował o postawieniu mu zarzut zabójstwa oraz spowodowania obrażeń ciała u drugiego pokrzywdzonego. Dzisiaj te zarzuty zostaną ogłoszone.

Do ataku nożownika doszło we wtorek, 11 marca po godzinie 20, w alei Rzeczypospolitej w Legnicy. Sprawca ranił nożem dwóch mężczyzn, którzy zostali przywiezieni do szpitala. Jeden z nich zmarł. Drugi pokrzywdzony, po udzieleniu specjalistycznej pomocy, został wypisany ze szpitala.

Sprawca uciekł. - W środę po południu podejrzewany o atak mężczyzna został zatrzymany. Ukrywał się w jednym z pustostanów w Legnicy. Dzisiaj będzie doprowadzony do prokuratora. Prokurator już wcześniej postawił mu zarzut zabójstwa oraz spowodowania obrażeń ciała u drugiego pokrzywdzonego. Dzisiaj te zarzuty zostaną ogłoszone, Krzysztof P. zostanie przesłuchany i będzie skierowany wniosek do sądu o tymczasowy areszt - przekazała Liliana Łukasiewicz, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Legnicy.

Według prokuratury, między mężczyznami doszło do sprzeczki, która w konsekwencji spowodowała, że podejrzany mężczyzna zaatakował dwóch swoich znajomych w ramach odwetu za wcześniejszą kłótnię.

Doprowadzenie 41-letniego Krzysztofa P Źródło: TVN24

- Ustaliliśmy, że Krzysztof P. zaatakował dwóch swoich znajomych, którzy wcześniej go atakowali w związku z przekonaniem, że dokonał przestępstwa na ich szkodę. To było z jego strony działanie odwetowe - dodała Łukasiewicz.

Atak nożownika w Legnicy na Dolnym Śląsku Źródło: lca.pl

Prokuratura Rejonowa w Legnicy wszczęła śledztwo w sprawie zabójstwa Źródło: TVN24

Ranny był w stanie krytycznym

Rzecznik szpitala w Legnicy informował, że we wtorek w późnych godzinach wieczornych pogotowie przywiozło do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego dwie osoby z ranami kłutymi ciała. Jedna z tych osób była w stanie krytycznym. Po reanimacji została przewieziona na blok operacyjny. Niestety lekarzom nie udało się jej uratować

.Drugi z przywiezionych miał liczne rany kłute na całym ciele. Po udzieleniu specjalistycznej pomocy został wypisany ze szpitala.

Atak nożownika w Legnicy na Dolnym Śląsku Źródło: lca.pl