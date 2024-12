Napluł w oczy policjantom i powiedział, że choruje na HCV. Czeka ich szereg badań

Opluł policjantów

Na miejsce wezwano karetkę pogotowia. - Gdy 35-latek rozmawiał z ratownikami nagle splunął w oczy interweniującym policjantom. W jego ślinie zauważono wydzielinę koloru czerwonego. Do tego przekazał on, że choruje na astmę i HCV, dlatego od razu wdrożono dalsze czynności. Zatrzymany Ukrainiec oraz policjanci pojechali do szpitala - informuje Rekowska.

Przyznał się do winy. Grozi mu teraz do pięciu lat więzienia.

Wirus HCV

Jak czytamy na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego, wirusowe zapalenie wątroby typu C, to choroba zakaźna wywołana przez wirusa HCV. Wirus HCV znajduje się we krwi i innych tkankach osoby zakażonej. Do zakażenia dochodzi poprzez kontakt z zakażoną krwią w przypadku przerwania ciągłości tkanek np. nakłucia, rozcięcia skóry lub błony śluzowej lub kontakt z przedmiotami, które zostały zanieczyszczone zakażoną krwią.