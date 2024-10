Na nabrzeżu T3 w Baltic Hub w Gdańsku mają być zamontowane cztery gigantyczne suwnice, dzięki którym zwiększy się przepustowość terminala. Transportowane są w całości. Przedstawiciele spółki Baltic Hub zapowiadają, że ich rozładunek będzie pierwszą tak spektakularną operacją w Polsce.

- Przełomowe jest to, że te suwnice przyjeżdżają w całości. To pierwsza tak spektakularna operacja w Polsce. W ciągu dwóch miesięcy po rozładunku będą gotowe do użytkowania. Przez to budowa terminala jest przyspieszona - powiedział przed kamerą TVN24 Dominik Wróblewski, dyrektor ds. projektów infrastrukturalnych w spółce Baltic Hub.

Do Gdańska ma wkrótce dopłynąć statek z czterema suwnicami na pokładzie.

W ciągu dwóch miesięcy po rozładunku będą gotowe do użytkowania PAP

Płyną z portu Changxin

"Każda z suwnic waży prawie 2 tys. ton i ma ponad 96 metrów wysokości (140 metrów z podniesionym wysięgnikiem). Cztery takie olbrzymy wypłynęły z portu Changxin, okrążając Afrykę, a swoją podróż kończąc na wodach Morza Bałtyckiego. Trasa wynosi dokładnie 16 115 mil morskich, czyli prawie 29 500 km" - napisali przedstawiciele spółki w mediach społecznościowych.

Podali, że dopłynięcie do nabrzeża to dopiero początek "spektakularnego widowiska", czyli rozładunku suwnic STS. Każda z nich zostanie przetransportowana (zsunięta) z pokładu statku na nabrzeże i - jak oceniono - "będzie to długi i skomplikowany proces, wymagający niemal chirurgicznej precyzji".

Suwnice transportowane są w całości PAP/Andrzej Jackowski

Zwiększy się przepustowość terminala

Kierownik ds. marketingu i komunikacji Baltic Hub Magdalena Jagła informuje, że rozładunek suwnic rozpocznie się w poniedziałek i może potrwać nawet 10 dni.

Instalacja czterech suwnic STS jest kolejnym krokiem w kierunku częściowego uruchomienia nabrzeża T3. Pełne uruchomienie nabrzeża planowane jest na koniec września 2025 roku. Dzięki temu przepustowość terminalu Baltic Hub wzrośnie o dodatkowe 1,5 mln TEU.

Będą poruszać się na szynach, a nie na kołach

Baltic Hub, który został uruchomiony w 2007 roku pod nazwą DCT Gdańsk, obecnie posiada zdolność przeładunkową do 3 mln TEU rocznie. Łączna długość dwóch głębokowodnych nabrzeży terminalu wynosi 1,3 km, co pozwala na obsługę czterech statków jednocześnie. Terminal obsługuje ponad 700 statków rocznie, w tym największe kontenerowce świata. W 2023 roku terminal obsłużył 2,05 miliona TEU i zatrudnia ponad 1,4 tys. osób.

- Postawienie suwnic zwiększy moce przerobowe i potęgę terminala. Będzie miał ponad 36 hektarów. Będzie na nim 18 placów. Suwnice będą służyć do tego, żeby kontenery przeładowywać bezpośrednio z jednostek na teren placu. Zasięg suwnic będzie wynosił nawet 26 rzędów. Innowacyjne w nich jest też to, że będą poruszać się na szynach. Te które do tej pory funkcjonują, poruszają się na kołach – powiedziała na antenie TVN24 nasza reporterka Marta Ulatowska-Jesse.

Każda z nich prawie 2 tys. ton i ma ponad 96 metrów wysokości PAP/Andrzej Jackowski

