- Liczyłam, że wreszcie kobiety odzyskają swoje prawa, ale jak widać nie ma takiej woli. Do mojej niemieckiej praktyki przyjeżdżają kobiety z całej Polski. One mi współczują, one mnie popierają, ale cóż one więcej mogą zrobić. Czuję duży stres przed dzisiejszą rozprawą, ale widzę wsparcie moich pacjentek, więc czuję się dobrze - dodała.

Magdalena Górecka zaapelowała do rządu. - Dzięki naszym głosom wygraliście, mieliście posprzątać, a fundamentalne prawa człowieka do samostanowienia o swoim ciele, o prawie do życia, jeszcze żywych kobiet, są przez was ignorowane - powiedziała. - Kiedyś powiedziałam o doktor Kubisie, że to jest nasza lokalna bohaterka. Teraz mówię, że to jest bohaterka na skalę całego kraju - dodała.