Sąd cofnął zgodę na budowę. Mieszkańcy bloku walczą z deweloperem

Sędzia Katarzyna Sokołowska wyjaśniła, że na rozprawie padło stwierdzenie, że organ brał pod uwagę to, że właściciel działki ma prawo do jej zabudowy. - Nie do końca tak jest. W orzecznictwie sądów administracyjnych wielokrotnie wskazujemy, że prawo własności, jakkolwiek chronione jest przez przepisy konstytucji, to jednak sama konstytucja przewiduje, że to prawo może być ograniczane - powiedziała.

Zamiast drzew ma stanąć blok

W latach 90. blok należał do państwowego Zespołu Elektrowni Dolna Odra, która przekazała go Spółdzielni Mieszkaniowej. Sam blok, a nie teren dookoła niego. Następnie w 2021 roku państwowa firma sprzedała ten teren deweloperowi. Z prawa pierwokupu nie skorzystało Miasto Szczecin. Spółdzielni mieszkaniowej również nie było stać na to, by ten teren wykupić. Teraz mieszkańcy za pośrednictwem spółdzielni mogą tylko liczyć na wyznaczenie służebności drogi po to, by mogli dojść do własnych mieszkań.