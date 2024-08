Politico: Biden uważa, że Pelosi była "bezwzględna", wypychając go z wyborów

W ocenie prezydenta USA Joe Bidena była spikerka Izby Reprezentantów Nancy Pelosi działa "bezwzględnie", naciskając na jego rezygnację z kandydowania w tegorocznych wyborach - podał portal Politico. Wieloletnia liderka demokratów, według powszechnej opinii, odegrała główną rolę w skłonieniu Bidena do podjęcia decyzji o wycofaniu się z wyścigu.

Jak podaje Politico, powołując się na osoby z otoczenia prezydenta, Joe Biden w prywatnych rozmowach wyrażał frustrację i gniew z powodu działań partyjnych przywódców, zwłaszcza z powodu "bezwzględności" Nancy Pelosi.

Choć wieloletnia liderka demokratów w Izbie nie pełni już żadnej formalnej roli w kierownictwie partii, to według powszechnej opinii odegrała główną rolę w nakłonieniu Bidena do wycofania się z wyścigu wyborczego, zarówno publicznie sugerując swoje wątpliwości co do jego szans, jak i w ramach zakulisowych rozmów z kongresmenami.

Według osób z otoczenia prezydenta Pelosi interweniowała w kluczowym momencie, gdy wydawało się, że Bidenowi uda się przeczekać i wytrzymać presję ze strony jego krytyków w partii.

Prezydent USA Joe Biden YURI GRIPAS/PAP/EPA

"Pelosi dba o partię, a nie o uczucia"

Mimo frustracji Biden podobno przyznał, że szanuje postawę Pelosi, która jego zdaniem "zrobiła to, co musiała", by zapewnić partii najlepsze szanse wygranej w listopadowych wyborach. Prezydent miał ocenić, że Pelosi dba o partię, a nie o uczucia.

Sama była spikerka Izby twierdziła, że nie dzwoniła do żadnego z kongresmenów, by przekonać ich do wywarcia presji na Bidena, choć Politico zaznacza, że wielu polityków partii dzwoniło do niej.

Joe Biden i Nancy Pelosi PAP/EPA

W wywiadach promujących swoją nową książkę "The Art of Power" polityczka z Kalifornii wyraziła nadzieję, że wciąż łączą ją dobre relacje z prezydentem, a nawet wzywała, by dodać jego podobiznę na Mount Rushmore, słynnej wykutej w górze rzeźby przedstawiającej czterech z najważniejszych prezydentów USA (Waszyngtona, Jeffersona, Lincolna i Theodore'a Roosevelta).

Napięcia wewnątrz partii "kontrastują z jednością"

Według źródła Politico Biden żywi również urazę do byłego prezydenta Baracka Obamy, swojego byłego zwierzchnika, z którym łączą go bliskie relacje.

Obama tuż po słabym występie Bidena w debacie publicznie poparł Bidena na platformie X, lecz później w prywatnych rozmowach ze swoimi współpracownikami, które przeciekły do prasy, podawał w wątpliwość jego szanse.

Prezydent miał być zawiedziony, że Obama nie wyraził swoich prawdziwych poglądów w bezpośredniej rozmowie.

Portal ocenia, że ukrywane napięcia wewnątrz partii "kontrastują z jednością, którą demokraci mają nadzieję zaprezentować" podczas konwencji wyborczej w Chicago. Czterodniowa impreza rozpoczyna się w poniedziałek, a wśród przemawiających - obok Bidena i Kamali Harris, będą też m.in. Obama oraz Hillary i Bill Clintonowie.

