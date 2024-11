Decydujące starcie w Mołdawii. Liczą głosy

Lokale wyborcze były otwarte dla głosujących do godz. 21 (20 w Polsce).

Zwolenniczka integracji z UE kontra "kandydat Moskwy"

Walcząca o reelekcję Sandu, wspierana przez Partię Działania i Solidarności (PAS), jako główny cel swoich rządów wskazuje dążenie Mołdawii do Unii Europejskiej oraz zacieśnienie kontaktów z Zachodem.

Stoianoglo do wyborów poszedł jako kandydat prorosyjskiej partii socjalistów. W czasie kampanii Stoianoglo pozycjonował się jako kandydat proeuropejski, jednocześnie apelując o poprawne relacje z Rosją. Nie poparł jednak promowanego przez Sandu referendum w sprawie wpisania eurointegracji do konstytucji, twierdząc, że jest to "technologia polityczna" prezydentki.