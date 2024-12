Po otwartym polu, bez wsparcia sprzętu

Jeszcze do niedawna "mięsne szturmy" były powszechne w armii rosyjskiej. Stosowano je głównie podczas przedłużających się walk, m.in. o Bachmut czy Awdijiwkę. W takich walkach grupy kilkudziesięciu żołnierzy wroga atakowały pozycje sił ukraińskich, poruszając się po otwartym polu, zwykle bez wsparcia ciężkiego sprzętu. Taktyka ta przypominała bitwy okopowe z I wojny światowej - podała BBC. Zaznaczyła, że w Ukrainie takie ataki sił rosyjskich nazywano "mięsnymi szturmami", ponieważ żołnierze wroga ginęli pod szczelnym ostrzałem, po czym następowała nowa fala ataków. Za cenę olbrzymich strat armia rosyjska powoli posuwała się naprzód, wypychając Ukraińców z zajmowanych pozycji - podkreśliła BBC.

Rosyjscy żołnierze na pozycji w obwodzie kurskim Russian Defense Ministry Press Service via AP

Zdaniem ukraińskich żołnierzy, wypowiadających się dla ukraińskiej sekcji brytyjskiego nadawcy, Rosjanie zmieniają taktykę ofensywną na froncie i rezygnują z "mięsnych szturmów". - Żołnierze wroga poruszają się w małych grupach. Próbują zająć nasze pozycje za pomocą kolumny prowadzonej przez ciężki pojazd opancerzony, czołg lub transporter opancerzony. Za tym sprzętem jadą motocykle, quady, a nawet samochody żiguli z przyciętymi dachami, czyli wszystko, co może się poruszać - mówił portalowi BBC Iwan Klebanyuk z 68 Samodzielnej Brygady Strzeleckiej.

Rosjanie zniszczyli most łączący Pokrowsk z miastem Myrnohrad Reuters

Według Anatolija, żołnierza 72 Brygady Zmechanizowanej, która walczy w rejonie miasta Kurachowe w obwodzie donieckim, mobilność używanego sprzętu cywilnego daje Rosjanom pewną przewagę. - Znacznie trudniej jest trafić w jadący motocykl czy hulajnogę elektryczną - co też się zdarzało na froncie - ze względu na ich dużą prędkość i niewielkie rozmiary - wyjaśniał BBC Anatolij. Powiedział również, że Rosjanie na swoich pojazdach próbują podjechać blisko pozycji ukraińskich i rzucają miny przeciwpancerne.

W ofensywie wroga pomaga pogoda. Rano jest mgła. Po nocnych mrozach ziemia staje się twarda i przeciwnikowi znacznie łatwiej się poruszać - mówili rozmówcy BBC. Utrzymywali, że taktyka sił rosyjskich na froncie się zmieniła, ale stosunek dowództwa do żołnierzy pozostał taki sam. Wysłanie żołnierzy na motocyklu do pozycji sił ukraińskich często oznacza tę samą misję w jedną stronę, co w przypadku "mięsnych szturmów" - oceniła BBC.