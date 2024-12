ISW o zmaganiach Rosji z ograniczeniami w produkcji dronów. Kreml polega "na niskiej jakości silnikach"

Rosja wciąż zmaga się z ograniczeniami w produkcji i wykorzystaniu irańskich dronów Shahed – napisał w najnowszym raporcie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Według analityków think tanku Rosjanie będą prawdopodobnie zwiększać produkcję po spodziewanym podpisaniu porozumienia z Iranem w styczniu przyszłego roku.

Według ISW zachodnie sankcje mają komplikować zdolność Rosji do pozyskiwania wysokiej jakości komponentów do dronów Shahed. Wobec tego - jak napisano - Kreml polega "na niskiej jakości silnikach z ChRL do ich napędzania". Ponadto ukraińskie zdolności na polu wojny elektronicznej mają coraz skuteczniej przeciwdziałać atakom z wykorzystaniem tych dronów.