Przerwana wizyta Karola III na Jersey, alarm okazał się fałszywy

Na nagraniach wideo można zobaczyć, że w czasie, gdy królewska para odwiedzała Jersey Expo, odbywającą się na otwartej przestrzeni wystawę lokalnych produktów, jeden z członków świty podszedł do Camilli i coś jej szepnął dyskretnie, po czym delikatnie ją odsunął. Następnie widać, jak ona i Karol III odprowadzani są od hotelu Pomme d'Or w stolicy Jersey, St Helier.

Jak się uważa, to jeden z członków królewskiej świty zgłosił obawy, ale po dochodzeniu okazało się, że był to fałszywy alarm i wkrótce potem wizyta została wznowiona. Pałac Buckingham nie odniósł się w żaden sposób do zdarzenia.