100 tysięcy kwiatów i darmowe lody. Szczegóły ślubu "najlepszej partii na Wyspach"

Ślub księcia Hugh Grosvenora. Co wiadomo

Ślub Hugh Grosvenora. 100 tysięcy kwiatów i darmowe lody

Kto weźmie udział w ceremonii?

W wydarzeniu ma uczestniczyć książę William, który jest przyjacielem Grosvenora i ma być drużbą. W Kościele anglikańskim jego "główną rolą jest pomaganie gościom", wspiera także pana młodego w przygotowaniach do ślubu. Drugi przyjaciel pana młodego - książę Harry nie jest jednak spodziewany. Hugh ma z nim równie bliskie związki - jest ojcem chrzestnym syna księcia, Archiego. Jak podały wcześniej media Harry nie pojawi się na ślubie, "by uniknąć dalszych napięć w stosunkach z krewnymi". Nie chce, by przyćmiły one ważny dzień przyjaciela.