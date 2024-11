Księżna Kate pojawiła się publicznie po raz pierwszy po przebyciu leczenia

Księżna Kate wzięła udział w Festiwalu Pamięci, który odbył się w sobotni wieczór w londyńskim Royal Albert Hall. To jej pierwsze wystąpienie publiczne po przebyciu chemioterapii - donosi Reuters.

Pałac Buckingham zapowiadał, że księżna Walii weźmie udział w uroczystościach z okazji Dnia Pamięci (ang. Remembrance Day), odbywających się w ten weekend. Festiwal Pamięci to coroczny koncert, upamiętniający poległych w I wojnie światowej.

Choroba nowotworowa Kate

Kate stopniowo powraca do pełnienia publicznych obowiązków po zakończeniu terapii nowotworowej. Księżna Walii we wrześniu poinformowała, że zakończyła chemioterapię, ale jej droga do pełnego wyzdrowienia będzie długa. 42-latka zapowiadała, że ​​pod koniec roku weźmie udział w kilku publicznych wystąpieniach.