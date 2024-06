Jedno z uderzeń było tak mocne, że "oderwał się kawałek kości". Dwóch 12-latków skazanych

Dwóch 12-letnich chłopców zostało w poniedziałek uznanych za winnych morderstwa 19-letniego mężczyzny. Do zdarzenia doszło w listopadzie zeszłego roku w Wolverhampton w środkowej Anglii . Ofiarą był 19-letni, pochodzący z Anguilli na Karaibach Shawn Seesahai, który przyjechał do Wielkiej Brytanii z powodu operacji usunięcia zaćmy i mieszkał w Birmingham.

Podczas śledztwa ustalono, że jeden z chłopców celowo wpadł na Seesahaia, a gdy ten zapytał go, co robi, chłopiec wyciągnął mierzącą 42,5 cm maczetę. Seesehai krzyknął do znajomego, by uciekał, a gdy ten obejrzał się za siebie, zobaczył Seesahaia na ziemi otoczonego przez chłopców.