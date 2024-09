Uszkodzony statek z niebezpiecznym ładunkiem. Szukają dla niego portu

Uszkodzony statek towarowy Ruby, przewożący 20 tysięcy ton saletry amonowej, nie wpłynął w weekend na Morze Bałtyckie. Armator szuka portu do rozładunku niebezpiecznego towaru. Saletra amonowa wybuchła w Bejrucie w 2020 roku.

Według internetowego serwisu do śledzenia ruchu statków Marinetraffic.com w niedzielę po południu MV Ruby znajdował się na wodach międzynarodowych w cieśninie Skagerrak między Norwegią a Danią .

Odmowy w związku z bezpieczeństwem

Zmierzająca do portu Las Palmas na Wyspach Kanaryjskich jednostka wypłynęła z rosyjskiego portu Kandałaksza w obwodzie murmańskim, ale osiadła na mieliźnie. Mimo to statek przepłynął 1600 km z uszkodzeniami, zanim dotarł do Tromsoe w północnej Norwegii, gdzie odmówiono mu pozostania. Inspekcja wykazała sześć usterek, w tym pęknięcia w kadłubie i uszkodzenie śruby oraz steru. Wykryto również nieprawidłowości w uprawnieniach żeglarskich załogi. Statek musi korzystać z pomocy holownika.