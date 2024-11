Biały Dom: zwrócimy się do Kongresu o dodatkowe środki na wsparcie Ukrainy

Doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan zapowiedział, że Biały Dom zwróci się do Kongresu USA o dodatkowe środki na wsparcie Ukrainy. Poinformował też, że prezydent Joe Biden przekonywał swojego następcę, Donalda Trumpa, do utrzymania pomocy dla Kijowa.

W trakcie środowego briefingu prasowego, po spotkaniu Joe Bidena z Donaldem Trumpem w Białym Domu, Jake Sullivan powtórzył wcześniejsze zapowiedzi, że administracja zamierza do końca kadencji wydać wszystkie przeznaczone przez Kongres środki na pomoc Ukrainie .

- Dlatego racjonalne jest, że w ciągu najbliższych dwóch miesięcy zasygnalizujemy Kongresowi, że chcielibyśmy otrzymać kolejne fundusze na wsparcie Ukrainy na rok 2025, tak by była ona w najsilniejszej możliwej pozycji do negocjacji, do zrealizowania swoich celów - oświadczył Sullivan.