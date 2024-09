Uprawiali seks w japońskiej świątyni, zostali przyłapani

Seks w świątyni

Jak opisuje japoński "Japan Today", 61-letni mężczyzna był austriackim turystą, a kobieta mieszkanką Kesennumy. Policja miała otrzymać zgłoszenie o nieprzyzwoitym zachowaniu pary przed południem, o godz. 11:35. "Japan Today" wskazał, że choć świątynia nie jest położona na gęsto zaludnionym terenie, to według świadka miejsce, w którym para uprawiała seks, było ogólnodostępne i dobrze widoczne dla innych osób.

Para została zatrzymana i usłyszała już zarzut znieważenia miejsca świętego. Mężczyzna trafił do aresztu, co według CNN wynikało z obaw policji, że może on próbować uciec z kraju. W przypadku kobiety nie było takiej obawy, ponieważ była ona obywatelką Japonii.