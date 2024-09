"To czas na tupet i odwagę". Brytyjski minister za tym, by Ukraina mogła atakować cele w Rosji

Minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii David Lammy odniósł się w niedzielę do kwestii zezwolenia Ukrainie na użycie przekazanej jej broni do ataków na cele wewnątrz Rosji. Jego zdaniem w tej kwestii nadszedł czas na "tupet i odwagę".

Przemawiając na rozpoczętej w niedzielę w Liverpoolu dorocznej konferencji Partii Pracy, Lammy ostrzegł, że trudności i wyzwania związane z wojną w Ukrainie będą "głębsze i ostrzejsze", szczególnie gdy będzie ona zbliżała się do "końca 2025 roku i do 2026 roku".

- To jest więc krytyczny czas na tupet i odwagę, na cierpliwość i hart ducha sojuszników, którzy stoją po stronie Ukrainy - powiedział Lammy, co odebrane zostało jako wezwanie skierowane głównie do Stanów Zjednoczonych, które żywią obawy dotyczące tego, że zezwolenie Ukrainie na użycie przekazanej jej broni do ataków w Rosji może doprowadzić do eskalacji konfliktu.