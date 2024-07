Premier Węgier Wiktor Orban poleciał w piątek do Moskwy w drodze na szczyt Organizacji Państw Turkijskichej w Azerbejdżanie. Dawniej Władimir Putin mógł postrzegać takie zachowanie jako upokorzenie, ale teraz jest mu to na rękę - ocenił w Dmytro Tużanski, ukraiński politolog, szef Instytutu Strategii Środkowoeuropejskiej w Użhorodzie.

Dawniej upokorzenie, dziś sukces

- Wcześniej Putin mógł postrzegać taką wizytę i prośbę jako upokorzenie: jak to jest, że oni tylko przejeżdżają? - powiedział ekspert. - Ale teraz Putin korzysta z takiej wizyty z wezwaniami do pokoju. Pokazał, że jest gotów gościć każdego zachodniego polityka, przywódcę Unii Europejskiej, który jest gotowy rozmawiać o pokoju - dodał.

Orban mediatorem?

Tużański zauważył, że "to premier Węgier poprosił o wizytę, próbując zaprezentować się jako mediator, wysyłając sygnał do europejskich populistów, których chce przyciągnąć do tworzonej nowej grupy politycznej w Parlamencie Europejskim". - Oczywiście Orban nie jest i nie był mediatorem, ale uważa, że teraz jest na to odpowiedni czas: odbył się szczyt pokojowy w Szwajcarii, a propozycje pokojowe napływają ze wszystkich światowych stolic - powiedział szef Instytutu Strategii Środkowoeuropejskiej.