Przy niedoborze szczepionek "szczepienie dzieci nie jest priorytetem". WHO: rozwiązanie leży w dzieleniu się

Główna ekspertka Światowej Organizacji Zdrowia ds. szczepionek dr Kate O'Brien zauważyła, że biorąc pod uwagę niezwykle ograniczoną podaż dawek szczepionki przeciw COVID-19 na świecie, szczepienie dzieci nie powinno być dzisiaj priorytetem. Szef WHO wcześniej zwracał uwagę, że w uboższych państwach nie doszło jeszcze nawet do szczepień pracowników ochrony zdrowia. Z tego powodu apelował o przekazanie im dawek przez bogatsze kraje, zanim zaczną one szczepić młodszych.